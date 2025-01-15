Минэкономики подвело итоги в прошлом году и рассказало, какие программы получат финансирование в 2025 году.

Министерство экономики подвело итоги работы за 2024 год и представило планы на 2025 год. Программа " Сделано в Украине ", направленная на развитие отечественного производства, стала ключевым фактором экономического роста.

Об этом сообщила министр экономики Юлия Свириденко.

Благодаря государственным инвестициям в размере 35 млрд грн удалось добиться прироста ВВП на 88 млрд грн, что составляет дополнительные +0,6% общего роста.

Планы на 2025 год

В этом году в Украине продолжат развитие программ, которые успешно показали себя в прошлом году. Также будут развивать локализацию в закупках – то есть внедрят политику поддержки украинских производителей в публичных и оборонных закупках.

Для аграриев продолжат действовать программы компенсаций:

25% стоимости сельскохозяйственной техники, что уже помогло обновить парк техники 3,5 тыс. предприятий. В 2025 г. планируется увеличить количество производителей в программе на 20%.

15% стоимости энергетического оборудования, что позволит приобщить к программе более 100 новых производителей.

Программа Школьный автобус будет продолжать поддержку украинских производителей транспорта. В 2025 году планируется закупить 460 автобусов на сумму 1,6 млрд. грн.

В сфере жилья программа "еселя" станет еще более масштабной. В 2024 году более 8,5 тыс. семей получили собственные дома, а в 2025 году планируется выдать 10 тыс. новых ипотек, способствуя развитию строительной отрасли.

Для стимулирования инвестиций государство продолжит программы льготного кредитования и грантовой поддержки бизнеса:

Программа "Доступные кредиты 5-7-9%" будет ориентироваться на инвестиции и переработку. В прошлом году было выдано 24,7 тыс. кредитов на 93,1 млрд. грн.

Гранты на переработку: в 2024 году было выделено 375 грантов на 1,8 млрд. грн.

Поддержка индустриальных парков станет важнейшим инструментом для привлечения инвестиций. На развитие их инфраструктуры выделят 1 млрд грн, а также планируется подписание еще 4 специальных инвестиционных договоров.

В 2025 году продолжится реформа управления государственной собственностью, расширение страхования военных рисков, привлечение средств через программы Еврокомиссии и активизация несырьевого экспорта. Украина будет продолжать интеграцию во внутренний рынок ЕС, в частности, по инициативе Roam Like Home, ACAA и SEPA.

Отдельное внимание будет уделено возвращению бизнеса в деоккупированные территории через разминирование и улучшение условий для инвестиций.

Ключевые достижения 2024 года

В 2024 году украинская экономика продемонстрировала положительные результаты благодаря усилиям, направленным на поддержку национального производства и экспорта. Ожидаемый рост ВВП составляет 3,6%, из которых 0,6% обеспечено благодаря политике "Сделано в Украине".

Важным достижением стало увеличение объемов экспорта на 15,2%, что в денежном исчислении составило $41,7 млрд.

Программа приватизации превзошла все ожидания: поступления в государственный бюджет составили около 12 млрд грн, что втрое превышает запланированный показатель. Предприятия, сохранившие ключевых специалистов благодаря бронированию работников, обеспечили 67% доходов государства.

Экспорт будет оставаться приоритетом. Украина продолжит расширять доступ к рынкам ЕС в рамках Соглашения об ассоциации, в частности, по инициативе Roam Like Home. Кроме того, будут налажены торговые отношения со странами Пан-Евро-Мед, США и другими партнерами, а также расширены программы торгового финансирования через Экспортно-кредитное агентство.

Для поддержки бизнеса продолжат действовать инвестиционные программы. В рамках "Доступных кредитов 5-7-9%" в прошлом году было выдано 24,7 тыс. кредитов на сумму 93,1 млрд грн. .В 2025 году на развитие индустриальных парков предусмотрено 1 млрд грн.

Работа над расширением инфраструктуры и программ страхования от военных рисков будет продолжаться. Благодаря сотрудничеству с международными финансовыми институтами, такими как EBRD и DFC, уже внедрены механизмы страхования для поддержки бизнеса. Важным аспектом станет возвращение бизнес-активностей в деоккупированные регионы из-за разминирования территорий.

Социальные программы также не остаются в стороне. В частности, благодаря программе "еселя" в 2024 году более 8,5 тыс. украинских семей смогли получить собственное жилье. материалов.

Британская организация Made in Britain поддерживает инициативу " Сделано в Украине " – программу, направленную на развитие и поддержку украинских производителей. Для этого Свириденко и представитель Made in Britain Джордж Миддлтон подписали Меморандум о сотрудничестве в сфере производства. продукцию украинских производителей на мировых рынках.