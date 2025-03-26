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Минэнерго утвердило Антикоррупционную программу: какие направления станут приоритетными
Министерство энергетики Украины утвердило антикоррупционную программу на 2025-2027 годы. Документ определяет ключевые коррупционные риски в деятельности министерства и предусматривает меры по их минимизации или устранению.
Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Как отмечают в министерстве, Антикоррупционная программа будет реализовываться путем системного соблюдения основ антикоррупционной политики Минэнерго. В частности, приоритетными направлениями будут:
- кадровое обеспечение;
- соблюдение требований финансового контроля;
- предотвращение и урегулирование конфликта интересов;
- публичные закупки; управление финансовыми и материальными ресурсами;
- организация рассмотрения уведомлений о возможных фактах нарушения антикоррупционного законодательства.
Кроме того, ведомство планирует проведение обучающих мероприятий для сотрудников по вопросам антикоррупционного законодательства.
Функции мониторинга и оценки выполнения программы возложены на сектор по предотвращению и выявлению коррупции Минэнерго. В частности, специалисты будут проводить анализ своевременности выполнения мероприятий, актуальности и соответствия с целью контроля управления коррупционными рисками.
Напомним , Канада выделила еще 33,4 млн евро в поддержку энергетического сектора Украины. Таким образом, общий вклад страны в Фонд поддержки энергетики Украины вырос до 40,1 млн. евро.