Минэнерго утвердило Антикоррупционную программу: какие направления станут приоритетными

Министерство энергетики Украины утвердило антикоррупционную программу на 2025-2027 годы. Документ определяет ключевые коррупционные риски в деятельности министерства и предусматривает меры по их минимизации или устранению.

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Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Как отмечают в министерстве, Антикоррупционная программа будет реализовываться путем системного соблюдения основ антикоррупционной политики Минэнерго. В частности, приоритетными направлениями будут:

кадровое обеспечение;

соблюдение требований финансового контроля;

предотвращение и урегулирование конфликта интересов;

публичные закупки; управление финансовыми и материальными ресурсами;

организация рассмотрения уведомлений о возможных фактах нарушения антикоррупционного законодательства.

Кроме того, ведомство планирует проведение обучающих мероприятий для сотрудников по вопросам антикоррупционного законодательства.

Функции мониторинга и оценки выполнения программы возложены на сектор по предотвращению и выявлению коррупции Минэнерго. В частности, специалисты будут проводить анализ своевременности выполнения мероприятий, актуальности и соответствия с целью контроля управления коррупционными рисками.

Напомним , Канада выделила еще 33,4 млн евро в поддержку энергетического сектора Украины. Таким образом, общий вклад страны в Фонд поддержки энергетики Украины вырос до 40,1 млн. евро.