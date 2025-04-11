Минфин уже выплатил 94,3 млрд грн на социальные нужды в 2025 году

Министерство финансов в полном объеме профинансировало социальные выплаты в I квартале 2025 года. Общая сумма, направленная из госбюджета на социальные нужды составляет 94,3 миллиарда гривен.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Что известно о выплатах

В частности, средства были распределены по следующим направлениям:

53,5 млрд грн – для выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям через Пенсионный фонд Украины;

16,3 млрд грн – на социальную защиту граждан, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах;

3,5 млрд грн – для поддержки малообеспеченных семей;

15,0 млрд грн – на предоставление льгот и жилищных субсидий;

5,4 млрд грн – на социальную защиту детей и семей;

0,6 млрд грн – для обеспечения социальной защиты лиц с инвалидностью.

Напомним, Министерство финансов профинансировало социальные выплаты за 2024 год, выделив из государственного бюджета 447,9 млрд гривен. Правительство смогло обеспечить финансирование основных социальных расходов благодаря сотрудничеству с международными партнерами, полностью погасив задолженность по пенсиям и другим социальным выплатам.