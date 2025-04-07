Минкульт не выявил нарушений в строительстве 16-этажки в центре Ужгорода

Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины не зафиксировало нарушений законодательства об охране культурного наследия во время строительства 16-этажного жилого дома на Студенческой набережной в Ужгороде.

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Соответствующее заключение в министерстве было сделано на основании работы специальной группы, в состав которой вошли представители Ужгородского городского совета и Закарпатской областной военной администрации.

Вопрос вызвал широкий общественный резонанс. В 2023 году против строительства выступили жители Ужгорода, которые собрали около 2,5 тысяч подписей под петицией с требованием остановить возведение многоэтажки, высота которой должна была составлять 47 метров, а будет располагаться она рядом с кварталом Малый Галагов — архитектурным ансамблем, где застройка не превышает.

Общественность обратилась к председателю Закарпатской ОВА, городскому председателю Ужгорода и прокуратуре. Обращение также было передано в Министерство культуры.

В течение 2024 года Минкульт не согласовал проект, ссылаясь на несоответствие документации действующему законодательству и устаревший историко-архитектурный опорный план Ужгорода, принятый еще в 2013 году. Согласно утверждению автора петиции и руководителя общественной инициативы "Офис преобразований" Александра Ровняка, главная проблема заключается в отсутствии четкого положения об ограничении высотности в упомянутом плане, что создает правовой вакуум и позволяет строить высокие сооружения в чувствительных исторических зонах.

Несмотря на оговорку, в июне 2024 года рабочая группа пришла к выводу, что отсутствие конкретного ограничения этажности в документации не позволяет считать строительство незаконным. В феврале 2025 года Министерство культуры, опираясь на эти выводы, заявило об отсутствии нарушений законодательства об охране культурного наследия.

"Согласно заключению рабочей группы прямых нарушений режима использования зоны регулирования застройки 1-й категории по объекту строительства "Строительство многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения и подземными паркингом по ул. Закарпатской 1"д" в г. Ужгород Закарпатской области не обнаружен", — говорится в заключении.

Согласно сообщению Zaxid.net, строительство на Студенческой набережной осуществляет компания "Подолье-Транс".

Добавим, цены на жилье в Закарпатье дальше растут как на дрожжах. Ужгород оставляет за собой особую роль на рынке недвижимости Украины. За почти три года войны город побило рекорды также из темпов выведения жилищных строительных проектов на рынок.