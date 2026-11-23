Министерство культуры Украины утвердило новые критерии, по которым предприятия в сфере культуры и информации могут получить статус критически важных. Для этого достаточно соответствовать, по меньшей мере, одному из установленных критериев.

Как пишет Dilo , в соответствующие требования утверждены приказом №1648 от 23 ноября 2026 года.

Получить статус критических в сфере культуры могут государственные предприятия и учреждения, если они имеют статус национального учреждения; сохраняют государственную часть Музейного фонда; работают в области образования, науки или культуры; распределяют государственные гранты; обеспечивают работу государственных художественных коллективов.

Кинокомпании и издательства

Отдельные требования были установлены для кинокомпаний. Среди них:

проведение не менее 500 кинопоказов в год в 10 или более областях, причем не менее 20% должны быть бесплатными показами для военных, ветеранов и переселенцев ;

производство национальных фильмов на государственные средства;

создание технологий для киноиндустрии, защищенных патентами или другими документами;

подготовка украинских субтитров для людей с нарушениями слуха или аудиоописей , по меньшей мере , для 30 полнометражных фильмов.

Также будут учитываться работа кинокомпаний, которые в течение двух лет произвели по меньшей мере один полнометражный или четыре короткометражных национальных фильма, распространили шесть национальных фильмов или провели четыре киномера за рубежом.

Издательства могут претендовать на статус, если за последние 12 месяцев реализовали по меньшей мере два книжных проекта в Украине или за границей.

Какие требования установили для медиа

Среди претендентов – национальные предприятия, общественные медиа и субъекты иновещания.

Отдельные критерии касаются производителей контента для телемарафона "Единые новости ". В частности, компании должны производить не менее 10 часов контента в месяц стоимостью от 1 млн грн или предоставлять связанные с производством и трансляцией услуги на такую же сумму ежемесячно.

Кроме того, статус могут получить провайдеры аудиовизуальных сервисов с по меньшей мере 100 телеканалами украинского производства и среднемесячным чистым доходом от 500 тыс . грн.

Среди других категорий – производители официальных государственных изданий; печатные медиа, вовлеченные в информационные кампании в прифронтовых и временно оккупированных регионах; производители школьных учебников; предприятия, работающие над проектами инициативы " Тысячевесна ".

После пересмотра критериев министерства должны проверить, соответствуют ли им предприятия, уже получившие соответствующий статус . Если критерий, на основании которого предприятие сочли критически важным, отменили, решения о предоставлении статуса должны быть пересмотрены.

Ранее сообщалось, что по завершении пересмотра критериев критичности около 10–15% украинских предприятий могут потерять соответствующий статус.