Минобороны будет обучать специалистов для поддержки в медицинских учреждениях

Министерство обороны начинает специализированную программу подготовки военнослужащих служб сопровождения медицинских учреждений.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Минобороны.

Служба сопровождения в военных больницах

После завершения специализированного обучения новые специалисты служб сопровождения приступят к работе в медицинских учреждениях, входящих в систему Министерства обороны Украины.

Как сообщил полковник Александр Кутков, начальник Центрального управления гражданско-военного сотрудничества Генштаба ВСУ, проект был представлен во время координационного совещания в Офисе президента.

Программа предусматривает подготовку военнослужащих к оказанию психологической поддержки и социальному сопровождению раненым. Сейчас идет набор кандидатов на первый курс по обновленной учебной программе.

"Военнослужащие, получившие ранения, травму, контузию или заболевшие во время выполнения боевых задач, нуждаются в особой поддержке и помощи. Это связано с временными физическими ограничениями и психологическим истощением", — отметил Кутков.

В медицинских учреждениях будут работать военные, успешно завершающие специализированные курсы, сосредоточенные на тонкостях общения с ранеными бойцами и предоставлении им социальной поддержки во время лечения.

На первом этапе специалисты служб сопровождения будут задействованы в больницах 24 городов по всей Украине.

К участию в обучении и дальнейшей работе приглашают действующих военнослужащих, а также ветеранов, в том числе с инвалидностью.

Их задача – оказывать помощь и консультации военнослужащим и членам их семей по правовым, социально-бытовым и медицинским вопросам. Специалисты служб сопровождения обеспечивают постоянную связь между военными, их семьями, медицинскими учреждениями, социальными службами, общественными организациями и органами государственной власти.

Напомним, в течение 2024-2025 годов "Государственный оператор тыла", закупочное агентство Минобороны, потратило более 230 миллионов гривен на закупку женской военной одежды.