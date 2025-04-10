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Минобороны изменяет методы информирования о рисках взрывоопасных предметов
Министерство обороны работает над усовершенствованным проектом национального стандарта по информированию о рисках, связанных с взрывоопасными предметами (ВНП).
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
О методах информирования
Отмечается, что благодаря действующему стандарту удалось существенно снизить количество инцидентов по взрывоопасным предметам среди гражданского населения с начала широкомасштабного вторжения России.
Однако из-за изменения характера загрязнения территории страны возникла необходимость совершенствования методов информирования.
Для создания нового проекта были привлечены эксперты из всех заинтересованных структур, непосредственно работающих с населением по информированию.
Это позволит разработать эффективные решения для улучшения информационных кампаний, сочетающихся с мерами разминирования и очистки территории Украины с целью минимизации случаев инцидентов с взрывоопасными предметами среди населения.
Проект стандарта разбит на восемь частей, по каждой из которых работала отдельная группа специалистов.
Представленные предложения и замечания будут проработаны сопредседателями инициативной группы от Министерства обороны Украины, Министерства экономики Украины и UNICEF Ukraine. После этого документ будет направлен на рассмотрение технического комитета.
Заминированность Украины
В общей сложности операторы противоминной деятельности смогли проинформировать более 1,70 млн человек и провести 69,51 тыс. информационных сессий с февраля 2022 года.
Благодаря этим усилиям количество инцидентов со взрывоопасными предметами среди населения сократилось почти втрое — с 401 случая в 2023 году до 149 в 2024 году.
Заметим, в Украине из-за заминированности стала актуальна профессия сапера. Государственная служба занятости начала выдавать ваучеры на обучение по этой специальности, но количество саперов все равно недостаточно для разминирования загрязненных взрывоопасными предметами территорий. В результате предприятия, учреждения, организации, являющиеся сертифицированными операторами противоминной деятельности, смогут забронировать от мобилизации 100% саперов.
Следует отметить, что Украина надеется вернуть 80% потенциально загрязненных взрывоопасными предметами и минами в хозяйственное использование в течение 10 лет.