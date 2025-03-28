Минобороны направило уже более 12 млрд грн на закупку техники для боевых бригад в 2025 году

В первом квартале 2025 года Минобороны выделило около 12,3 млрд грн для оснащения боевых бригад.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронировать участие

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

О назначении средств

Основной приоритет Минобороны – оперативное финансирование потребностей боевых частей. Находящиеся на передовой защитники лучше всего понимают актуальные потребности на конкретных участках фронта, поэтому имеют возможность самостоятельно определять приоритетные закупки беспилотных летательных аппаратов (БпЛА), отмечают в пресс-службе.

Да, средства направлены на закупку:

беспилотников;

средств радиоэлектронной борьбы;

транспортных средств;

иного критически важного оборудования для повышения эффективности подразделений на передовой.

Отмечается, что уже начат проект "Линия дронов". В рамках этой программы пять наиболее эффективных боевых подразделений, использующих БПЛА, получили возможность самостоятельно закупать дроны, радиоэлектронные средства борьбы и автотранспорт для мобильных групп.

Благодаря беспилотникам на фронте удастся создать killzone и заблокировать движение вражеских сил и техники.

Минобороны стремится максимально быстро доставлять новые украинские дроны в боевые бригады. С этой целью, в начале 2025 года, были изменены правила закупок, позволившие военным частям закупать как кодифицированные, так и некодифицированные изделия по упрощенным процедурам. Это позволяет бригадам непосредственно на поле боя тестировать новейшие отечественные БПЛА и подавать свои предложения по их масштабированию военно-политическому руководству страны, рассказал директор Департамента политики закупок Минобороны Украины Глеб Каневский.

Об украинском оружии

Теперь вся украинская оборонная промышленность будет выступать на мировой арене под единственным брендом Zbroya. Речь идет о вооружении и вообще украинской оборонной индустрии, которая возродилась и развилась за три года полномасштабного российского вторжения.

В течение 2024 года Министерство обороны Украины кодифицировало и разрешило к использованию в Силах обороны около 30 новых образцов стрелкового вооружения и почти 10 видов гранатометов.

В 2025 году Минобороны уже заключило контракты с 12 украинскими производителями вооружения в рамках инициативы "Оружие Победы" на сумму около 130 млрд грн.