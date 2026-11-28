Министерство обороны Украины обновило критерии определения предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК), авиастроительной отрасли и сферы космической деятельности имеющими важное значение для национальной экономики. Изменения касаются документального подтверждения выполнения оборонных контрактов и требований к предприятиям, получившим грантовое финансирование.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Минобороны.

Минобороны утвердило четыре единые формы документального подтверждения заключения и исполнения договоров оборонного назначения. Раньше соответствующие формы носили рекомендательный характер.

В то же время, сохранены требования по подтверждению информации государственным заказчиком в сфере обороны, его службой или воинской частью, а также предоставление копии финансовой отчетности за последний отчетный период.

Неизменным остается и требование относительно доли продукции, работ и услуг оборонного назначения – она должна превышать 50% от общего объема производства предприятия, выполненных работ и услуг за последний отчетный период.

По словам заместителя министра обороны Анны Гвоздяр, переходный период позволит предприятиям переоформить бронирование работников в соответствии с новыми требованиями без задержек в выполнении оборонных заказов.

Что изменилось для предприятий, получивших гранты

Ранее для подтверждения соответствия грантовому критерию предприятия должны были предоставить копии грантового договора с заявкой и документа о получении средств.

Теперь, если отчетный период по грантовому договору завершился, предприятие также должно документально подтвердить, что продолжает выполнять его условия.

Минимальный объем грантовой поддержки остается неизменным – 500 тыс. грн. на одного военнообязанного работника, которого предприятие предлагает к бронированию.

Количество критериев и общий механизм определения предприятий имеющими важное значение для национальной экономики не изменились.

Со вступлением в силу нового приказа Минобороны предварительный приказ от 28 октября 2025 года №722 теряет силу.

Напомним, правительство недавно изменило порядок расчета лимита бронирования для предприятий ОПК. Теперь квоту в 95% будут определять от фактического количества военнообязанных работников, а не от численности, зафиксированной в решении Минобороны о критичности предприятия.