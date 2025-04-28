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Минобороны объявило тендер на поставку воды для ВСУ более чем на 656 млн грн

Минобороны, тендер
Минобороны объявило тендер на поставку бутилированной воды для ВСУ / Freepik

Государственное закупочное агентство оборонного ведомства "Государственный оператор тыла" объявило открытые торги на закупку бутилированной питьевой воды для нужд Вооруженных сил Украины во втором полугодии 2025 года.

Об этом говорится на сайте Минобороны.

Ожидаемая стоимость закупки превышает 656 миллионов гривен. Закупка разделена на 8 отдельных лотов, а дата проведения аукциона назначена на 5 мая 2025 года.

Как отметил директор Департамента политики закупок Минобороны Глеб Каневский, во время аналогичной закупки на первый квартал 2025 года удалось сэкономить более 74,3 миллионов гривен, что составляет более 10% от первоначальной ожидаемой стоимости.

Он отметил важность своевременного проведения тендеров без сбоев и с учетом реальных военных нужд на передовой.

В Минобороны пояснили, что закупка бутылированной воды происходит отдельно от общего каталога из-за специфики продукта. Основную часть расходов составляют не стоимость самой воды, а услуги по транспортировке и доставке, которые зависят от объемов поставок и их географии.

Заметим, что в первом квартале 2025 года ГОТ наложил штрафные санкции на ряд поставщиков пищевых продуктов для Вооруженных сил Украины. Общая сумма взысканий превысила 6 миллионов гривен.

Автор:
Татьяна Гойденко