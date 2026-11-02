UA
Запланированное событие 2

НБУ курс:

USD

45,35

--0,18

EUR

50,68

+0,00

Наличный курс:

USD

46,99

46,50

EUR

52,01

51,69

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
Бизнес безроссийского софта

Бизнес без
российского софта
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лидеры бизнес-
репутации 2026
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
AI Лидеры

AI Лидеры
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Категория
Новости
Дата публикации
Добавить Dilo.ua как предпочитаемый источник в Google

Минобороны объявило закупку питания для ВСУ на 43,8 млрд грн: что изменится в 2027 году

питание в ВСУ
Для закупок продуктов для ВСУ обновили описания 360 позиций / Минобороны

Агентство оборонных закупок Минобороны объявило закупку продуктов питания для ВСУ и Государственной специальной службы транспорта на 2027 год. Ожидаемая стоимость заказа составляет 43,8 млрд грн. В то же время вырастет и расчетная цена комплекта продуктов на одного военного — со 171,48 грн до 181,74 грн.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Какие требования к продуктам изменили

В каталоге обновили описания всех 360 позиций. Изменения утвердили в июне 2026 года, чтобы точнее определить требования к продуктам, которые будут снабжать военных.

"Все 360 позиций, содержащихся в каталоге продуктов , имеют полностью обновленные описания. [...] С ключевого нормировали процент воды в замороженном мясе, прописали калорийность и определили предельные размеры для овощей и фруктов", сообщил замминистра Мстислав Баник.

В частности, в описаниях продуктов отметили их энергетическую ценность, а для товаров с соответствующими ДСТУ также содержание белков и жиров на 100 г. Это касается, среди прочего, мясной, рыбной и молочной продукции.

Для замороженного мяса и мяса птицы установили максимальное содержание воды не более 5%. Для овощей и фруктов определены минимальные и максимальные размеры.

Сколько будет стоить питание

Ожидаемая цена комплекта продуктов на одного человека выросла на 10,26 грн - со 171,48 грн в 2026 году до 181,74 грн в 2027-м. В ДОТ объясняют это удорожанием энергоносителей и инфляцией.

Окончательную стоимость определят после торгов. Для сравнения: в прошлом году комплекты питания стоили от 120 до 155 грн в зависимости от контракта.

Как будут проверять поставщиков

Соответствие продуктов требованиям будут проверяться специалистами Главного управления Государственного гарантирования качества. Контроль также будет включать в себя выполнение контрактов: полноту и своевременность поставок.

"Для нас важно не только заблаговременно планировать закупки, но и контролировать выполнение контрактов", - отметил временный исполняющий обязанности директора ДОТ Артем Романюков.

Закупку поделили более чем на 20 лотов разного объема и стоимости. Поставщиков будут определять по региональному принципу: каждый будет отвечать за доставку продуктов в воинские части в закрепленном за ним регионе.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны и Агентство оборонных закупок ДОТ изменяют систему питания военных : продукты будут проверять на распределительных центрах еще до доставки в воинские части, а закупку продовольствия и логистических услуг разделят.

Автор:
Татьяна Ковальчук

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности