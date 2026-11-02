Минобороны объявило закупку питания для ВСУ на 43,8 млрд грн: что изменится в 2027 году

Агентство оборонных закупок Минобороны объявило закупку продуктов питания для ВСУ и Государственной специальной службы транспорта на 2027 год. Ожидаемая стоимость заказа составляет 43,8 млрд грн. В то же время вырастет и расчетная цена комплекта продуктов на одного военного — со 171,48 грн до 181,74 грн.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Какие требования к продуктам изменили

В каталоге обновили описания всех 360 позиций. Изменения утвердили в июне 2026 года, чтобы точнее определить требования к продуктам, которые будут снабжать военных.

"Все 360 позиций, содержащихся в каталоге продуктов , имеют полностью обновленные описания. [...] С ключевого – нормировали процент воды в замороженном мясе, прописали калорийность и определили предельные размеры для овощей и фруктов", – сообщил замминистра Мстислав Баник.

В частности, в описаниях продуктов отметили их энергетическую ценность, а для товаров с соответствующими ДСТУ также содержание белков и жиров на 100 г. Это касается, среди прочего, мясной, рыбной и молочной продукции.

Для замороженного мяса и мяса птицы установили максимальное содержание воды — не более 5%. Для овощей и фруктов определены минимальные и максимальные размеры.

Сколько будет стоить питание

Ожидаемая цена комплекта продуктов на одного человека выросла на 10,26 грн - со 171,48 грн в 2026 году до 181,74 грн в 2027-м. В ДОТ объясняют это удорожанием энергоносителей и инфляцией.

Окончательную стоимость определят после торгов. Для сравнения: в прошлом году комплекты питания стоили от 120 до 155 грн в зависимости от контракта.

Как будут проверять поставщиков

Соответствие продуктов требованиям будут проверяться специалистами Главного управления Государственного гарантирования качества. Контроль также будет включать в себя выполнение контрактов: полноту и своевременность поставок.

"Для нас важно не только заблаговременно планировать закупки, но и контролировать выполнение контрактов", - отметил временный исполняющий обязанности директора ДОТ Артем Романюков.

Закупку поделили более чем на 20 лотов разного объема и стоимости. Поставщиков будут определять по региональному принципу: каждый будет отвечать за доставку продуктов в воинские части в закрепленном за ним регионе.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны и Агентство оборонных закупок ДОТ изменяют систему питания военных : продукты будут проверять на распределительных центрах еще до доставки в воинские части, а закупку продовольствия и логистических услуг разделят.