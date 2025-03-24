- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Минобороны передало ВСУ более 6 гектаров земли в двух областях Украины
Министерство обороны Украины официально передало Вооруженным силам Украины 6,5 гектаров земли, зарегистрировав 10 отдельных участков в Житомирской, Львовской областях и во Львове в Государственном реестре прав на недвижимое имущество.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
В ведомстве уточняют, что в Житомирской области зарегистрировано семь земельных участков общей площадью около 5.5 га, во Львовской области – два участка площадью 0.85 га, а во Львове – один участок площадью 0.2 га.
Регистрация этих земель в Государственном реестре разрешает передавать их в оперативное управление военным частям, использовать под строительство жилья для военнослужащих с привлечением внебюджетных средств. Кроме того, регистрация участков делает невозможным их использование сторонними лицами.
Как отметил заместитель министра обороны Украины бригадный генерал юстиции Сергей Мельник, всего в Госреестре прав на недвижимое имущество уже зарегистрировано 281 000 га земель оборонного назначения.
В 2024 году в Государственном земельном кадастре по Министерству обороны Украины было зарегистрировано 8 500 га земель. Значительная часть этих земель использовалась Министерством обороны с начала независимости Украины, но не должным образом оформлена. Теперь они получили законный статус развития военной инфраструктуры и обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины.
Напомним, осенью 2024 года Минобороны во взаимодействии с Офисом Генпрокурора вернуло в собственность государства земельный участок с имущественным комплексом в Дарницком районе Киева стоимостью более 300 миллионов гривен. Почти 2,5 га земли бизнесмены планировали застроить многоквартирными домами, а помещение площадью более 6500 кв. м – использовали для получения прибыли. Теперь они будут использоваться в интересах обороны.