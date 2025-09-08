- Категория
Минобороны сэкономило более 500 млн грн на закупке FPV-дронов благодаря рамочным соглашениям
"Агентство оборонных закупок" Минобороны Украины сэкономило почти 511 млн грн при закупке FPV-дронов благодаря рамочным соглашениям, построенным на тактико-технических характеристиках (ТТХ).
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минобороны.
Новый подход позволил провести конкурентные торги между восемью производителями и обеспечить армию качественной техникой по более низкой цене.
Общая ожидаемая стоимость закупки составила 2,058 млрд. грн. По итогам торгов контракты заключены на 1,547 млрд. грн., что дало экономию в размере почти 511 млн. грн.
"Внедренная процедура позволила сэкономить более полумиллиарда государственных средств и одновременно сохранить высокое качество техники. Это наглядный пример того, как эффективные закупки напрямую усиливают обороноспособность Украины", – отметил руководитель Департамента закупок Минобороны Александр Осадчий.
Где удалось сэкономить больше всего
Экономия в среднем составила около 25%, а в отдельных лотах еще больше. Например:
- ожидаемая стоимость 202,3 млн грн → победитель – 141,2 млн грн (экономия 61,1 млн грн);
- ожидаемая стоимость 177,8 млн грн → победитель – 106 млн грн (экономия 71,8 млн грн);
- ожидаемая стоимость 177,8 млн грн → победитель – 120,1 млн грн (экономия 57,7 млн грн).
"Благодаря новой процедуре АОЗ сэкономил почти 25% от ожидаемой стоимости закупки. Это значит, что можем приобрести больше дронов и обеспечить войско значительно большим объемом техники за эти средства", – отметил директор АОЗ Арсен Жумадилов.
Закупка проходила в закрытом модуле Prozorro, что гарантирует защиту чувствительной информации о производителях. Представление предложений возможно как напрямую, так и через официального представителя. Часть производителей уже осуществила первые отгрузки FPV-дронов для Вооруженных Сил Украины.
В ведомстве добавляют, что рамочное соглашение – это процедура государственных закупок, предусматривающая предварительный отбор поставщиков. Компании сначала проходят квалификацию по базовым критериям, а затем принимают участие в тендерах с четко определенными требованиями к продукции.
Такой подход позволяет проводить честную конкуренцию среди производителей и добиваться значительной экономии средств без потери качества техники.
Напомним, с января 2024 года АОЗ стала единственным закупщиком вооружения для ВСУ. В настоящее время бюджет агентства составляет 7,8 млрд. долларов, а почти 60% поставок обеспечивают украинские производители.