Минобороны сэкономило более 500 млн грн на закупке FPV-дронов благодаря рамочным соглашениям

"Агентство оборонных закупок" Минобороны Украины сэкономило почти 511 млн грн при закупке FPV-дронов благодаря рамочным соглашениям, построенным на тактико-технических характеристиках (ТТХ).

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минобороны.

Новый подход позволил провести конкурентные торги между восемью производителями и обеспечить армию качественной техникой по более низкой цене.

Общая ожидаемая стоимость закупки составила 2,058 млрд. грн. По итогам торгов контракты заключены на 1,547 млрд. грн., что дало экономию в размере почти 511 млн. грн.

"Внедренная процедура позволила сэкономить более полумиллиарда государственных средств и одновременно сохранить высокое качество техники. Это наглядный пример того, как эффективные закупки напрямую усиливают обороноспособность Украины", – отметил руководитель Департамента закупок Минобороны Александр Осадчий.

Где удалось сэкономить больше всего

Экономия в среднем составила около 25%, а в отдельных лотах еще больше. Например:

ожидаемая стоимость 202,3 млн грн → победитель – 141,2 млн грн (экономия 61,1 млн грн);

ожидаемая стоимость 177,8 млн грн → победитель – 106 млн грн (экономия 71,8 млн грн);

ожидаемая стоимость 177,8 млн грн → победитель – 120,1 млн грн (экономия 57,7 млн грн).

"Благодаря новой процедуре АОЗ сэкономил почти 25% от ожидаемой стоимости закупки. Это значит, что можем приобрести больше дронов и обеспечить войско значительно большим объемом техники за эти средства", – отметил директор АОЗ Арсен Жумадилов.

Закупка проходила в закрытом модуле Prozorro, что гарантирует защиту чувствительной информации о производителях. Представление предложений возможно как напрямую, так и через официального представителя. Часть производителей уже осуществила первые отгрузки FPV-дронов для Вооруженных Сил Украины.

В ведомстве добавляют, что рамочное соглашение – это процедура государственных закупок, предусматривающая предварительный отбор поставщиков. Компании сначала проходят квалификацию по базовым критериям, а затем принимают участие в тендерах с четко определенными требованиями к продукции.

Такой подход позволяет проводить честную конкуренцию среди производителей и добиваться значительной экономии средств без потери качества техники.

Напомним, с января 2024 года АОЗ стала единственным закупщиком вооружения для ВСУ. В настоящее время бюджет агентства составляет 7,8 млрд. долларов, а почти 60% поставок обеспечивают украинские производители.