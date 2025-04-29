Минобороны сэкономило почти 180 млн грн благодаря аудиту закупок

Министерство обороны Украины в январе-марте 2025 года сэкономило 176,5 млн грн из государственного бюджета благодаря аудиту закупок для структурных подразделений, органов военного управления и воинских частей.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как сэкономили

Отмечается, что Минобороны не допустило закупку товаров по завышенной стоимости, с ненадлежащими техническими характеристиками и другими нарушениями на общую сумму 172.43 млн грн.

Кроме того, благодаря уменьшению ожидаемой стоимости предметов закупки и увеличению количества закупаемых товаров сэкономлено 4.07 млн грн.

Как сообщается, аудиторы Минобороны установили, что представители нескольких подразделений пытались закупить двухъярусные кровати по завышенной цене. Кроме того, предложения, предоставленные потенциальными поставщиками, не отвечали требованиям тендерной документации.

Также в двух воинских частях во время тендера не были соблюдены общие технические требования к легковым автомобилям повышенной проходимости, поэтому процедуры закупок по указанным позициям были отменены.

Благодаря рекомендациям аудиторов в двух воинских частях удалось снизить стоимость закупки партий квадрокоптеров Mavic более чем на 630 000 грн.

Ненадлежащее расходование бюджетных средств

В Минобороны подчеркнули, что не все должностные лица реагируют на оговорку аудиторской службы Минобороны.

"Это приводит к ненадлежащему расходованию бюджетных средств, созданию условий для злоупотребления и закупке продукции по завышенным ценам. Информация о таких случаях в обязательном порядке доводится в органы военного управления для реагирования", — подчеркнули в ведомстве.

Отметим, что Минобороны Украины представило планы закупок беспилотных летательных аппаратов на 2025 год. Общая сумма финансирования превысит 44 млрд грн, значительная часть средств будет направлена на закупку FPV-дронов, в том числе моделей, оснащенных оптоволоконным управлением.