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Минобороны вернули 360 млн грн неправомерно уплаченного НДС за горючее для ВСУ

Минобороны вернули 360 млн грн неправомерно уплаченного НДС за горючее для ВСУ
Товары, предназначенные для сектора безопасности и обороны, подлежат налогообложению по нулевой ставке.

Министерству обороны Украины вернули 360,7 млн грн, безосновательно уплаченных в качестве налога на добавленную стоимость за поставки горючего для нужд Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Специализированная прокуратура в сфере обороны Офиса Генерального прокурора обеспечила выполнение судебного решения о взыскании средств с акционерного общества в пользу Министерства обороны.

Денежные средства были уплачены Министерством обороны Украины как налог на добавленную стоимость за поставку топлива для нужд Вооруженных Сил Украины.

В то же время, согласно действующему законодательству, в период действия военного положения товары, предназначенные для сектора безопасности и обороны, подлежат налогообложению по нулевой ставке.

Хозяйственный суд Полтавской области в 2024 году поддержал доводы специализированных прокуроров о безосновательности уплаты указанных средств и удовлетворил исковое заявление в полном объеме.

В настоящее время решение суда исполнено и средства фактически зачислены на счета Минобороны.

Напомним, Государственная аудиторская служба Украины установила, что при покупке горюче-смазочных материалов для ВСУ поставщики безосновательно включали налог на добавленную стоимость (НДС) в цену, что привело к переплатам со стороны государства на сумму более 1 миллиарда гривен.

Автор:
Ольга Опенько