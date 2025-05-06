Минобороны закупило дизтопливо для ВСУ на июнь со скидкой свыше 10%

Государственный оператор тыла (ГОТ), закупочное агентство Министерства обороны Украины, провел закупку дизельного горючего для нужд Вооруженных сил Украины на июнь.

Об этом сообщает Минобороны.

По результатам тендера средневзвешенная цена всех лотов составила 31 355,31 грн за тонну, что на 10,41% ниже ожидаемой стоимости.

Общая сумма по результатам торгов – 1,17 млрд грн, сообщил директор Департамента политики закупок Минобороны Глеб Каневский.

Он также отметил, что с начала 2025 года ГОТ уже приобрел горюче-смазочных материалов для ВСУ на сумму 10,9 млрд грн.

Такой результат, по словам должностного лица, является свидетельством эффективности стратегии закупок, которая предусматривает:

использование спотовых закупок — краткосрочных контрактов с актуальной рыночной ценой;

оптимальный выбор времени для тендеров с учетом падения котировок и фьючерсных контрактов на нефть;

определение ожидаемой стоимости как максимально возможной в зависимости от рыночной ситуации.

Директор программы горюче-смазочных материалов ДОТ Марина Еремеева подчеркнула, что оператор продолжает своевременно и качественно обеспечивать ВСУ горючим, ориентируясь на эффективное использование средств.

"Наша цель — не только гарантировать бесперебойную поставку, но и обеспечивать экономное использование бюджета, ведь каждая гривна должна работать на победу", — подчеркнула она.

Добавим, ГОТ объявил открытые торги на закупку бутилированной питьевой воды для нужд ВСУ во втором полугодии 2025 года.