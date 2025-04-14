Минус один банк и 17 финучреждений: Нацбанк сократил количество участников рынка

В марте 2025 года Национальный банк исключил из реестров 17 небанковских учреждений и один банк. Общее количество участников небанковского сектора уменьшилось до 838, а число банков – до 60.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Финансовый рынок испытал сокращение

В марте Нацбанк отозвал банковскую лицензию у банка "Портал" и исключил его из Государственного реестра банков после решения акционера прекратить банковскую деятельность, оставив юридическое лицо.

Кроме того, из реестров было исключено два кредитных союза по инициативе заявителей, а также принудительно 13 финансовых компаний, одного страховщика и один кредитный союз.

В марте аннулированы лицензии пяти финансовым компаниям и двум кредитным союзам по заявлениям, принудительно – восьми финансовым компаниям, одному страховщику и одному кредитному союзу. Национальный банк также ограничил лицензию одной финансовой компании.

По состоянию на 1 апреля 2025 года на рынке небанковских финансовых услуг работают:

451 финансовая компания (уменьшено на 13);

53 страховщика non-life (уменьшено на 1);

10 life-страховщиков;

1 страховщик со особым статусом;

108 ломбардов;

98 кредитных союзов (уменьшено на 3);

1 лизингодатель;

43 страховых брокера;

73 коллекторские компании.

Количество банковских групп: 15 (без изменений). Количество небанковских финансовых групп: 41 (увеличено на 1).

На платежном рынке действуют 15 платежных систем, созданных резидентами (в том числе государственные) и 14 международных систем (количество не изменилось).

В секторе поставщиков финансовых платежных услуг работают:

18 платежных учреждений;

12 финансовых учреждений, оказывающих платежные услуги;

1 банк – эмитент электронных денег;

1 оператор почтовой связи (количество не изменилось).

К другим участникам рынка относятся 50 коммерческих агентов (было 49) и 31 технологический оператор платежных услуг (было 30).

О мерах НБУ

В марте 2025 года Национальный банк применил меры воздействия к шести банкам за нарушение законодательства по предотвращению отмывания средств, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения.

Недавно также НБУ оштрафовал Идея банк, который покупает Сергей Тигипко за нарушение требований по этическому поведению в размере 102 тыс. грн.