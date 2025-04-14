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Минус один банк и 17 финучреждений: Нацбанк сократил количество участников рынка
В марте 2025 года Национальный банк исключил из реестров 17 небанковских учреждений и один банк. Общее количество участников небанковского сектора уменьшилось до 838, а число банков – до 60.
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Финансовый рынок испытал сокращение
В марте Нацбанк отозвал банковскую лицензию у банка "Портал" и исключил его из Государственного реестра банков после решения акционера прекратить банковскую деятельность, оставив юридическое лицо.
Кроме того, из реестров было исключено два кредитных союза по инициативе заявителей, а также принудительно 13 финансовых компаний, одного страховщика и один кредитный союз.
В марте аннулированы лицензии пяти финансовым компаниям и двум кредитным союзам по заявлениям, принудительно – восьми финансовым компаниям, одному страховщику и одному кредитному союзу. Национальный банк также ограничил лицензию одной финансовой компании.
По состоянию на 1 апреля 2025 года на рынке небанковских финансовых услуг работают:
- 451 финансовая компания (уменьшено на 13);
- 53 страховщика non-life (уменьшено на 1);
- 10 life-страховщиков;
- 1 страховщик со особым статусом;
- 108 ломбардов;
- 98 кредитных союзов (уменьшено на 3);
- 1 лизингодатель;
- 43 страховых брокера;
- 73 коллекторские компании.
Количество банковских групп: 15 (без изменений). Количество небанковских финансовых групп: 41 (увеличено на 1).
На платежном рынке действуют 15 платежных систем, созданных резидентами (в том числе государственные) и 14 международных систем (количество не изменилось).
В секторе поставщиков финансовых платежных услуг работают:
- 18 платежных учреждений;
- 12 финансовых учреждений, оказывающих платежные услуги;
- 1 банк – эмитент электронных денег;
- 1 оператор почтовой связи (количество не изменилось).
К другим участникам рынка относятся 50 коммерческих агентов (было 49) и 31 технологический оператор платежных услуг (было 30).
О мерах НБУ
В марте 2025 года Национальный банк применил меры воздействия к шести банкам за нарушение законодательства по предотвращению отмывания средств, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения.
Недавно также НБУ оштрафовал Идея банк, который покупает Сергей Тигипко за нарушение требований по этическому поведению в размере 102 тыс. грн.