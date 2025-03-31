Минута молчания: в Киеве будут запускаться визуальные напоминания на рекламных носителях

Столичные власти обратились к владельцам рекламных носителей с просьбой информировать киевлян о минуте молчания. С 1 апреля, ежедневно в 9 утра, на диджитал-билбордах, ситилайтах и информационных стендах в метро будет появляться визуальное сообщение о начале общенациональной минуты молчания.

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Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Операторы рекламы поддержали инициативу минуты молчания

Координационный совет по подготовке и внедрению Концепции мемориализации участников и событий российско-украинской войны утвердил единый визуальный стиль для информационного сообщения о начале общенациональной минуты молчания.

Большинство операторов наружной рекламы уже поддержали эту инициативу и к ней могут присоединиться другие предприниматели.

Как отметила депутат Киевского городского совета, председатель Координационного совета Виктория Муха, утвержденный шаблон находится в свободном доступе на сайте Киевсовета и доступен для всех, кто желает присоединиться к акции.

"Это важный жест благодарности и уважения наших павших героев. Ежедневная минута молчания напоминает о цене свободы, которую платит Украина, за право существовать. Убеждена, что такие меры объединяют нацию и формируют национальную память", — подчеркнула Виктория Муха.

Поиском визуального решения занималась член Координационного совета и соучредитель платформы культуры памяти "Прошлое. Будущее. Искусство" Екатерина Семенюк.

На общественных началах к процессу присоединилась студия визуальных коммуникаций Kultur, в частности, ее креативный директор Саша Биченко, дизайн-стратег Алексей Сальников и режиссер монтажа Яна Шусторович.

Решение, найденное командой, базируется на сдержанном минималистическом подходе, совмещенном с мемориальным шрифтом UAF Memory, разработанным шрифтотворцем Дмитрием Растворцевым для чествования погибших украинских героев по инициативе бренд-дизайнера ВСУ Тараса Ищика.

О минуте молчания в Украине

Напомним, президент Владимир Зеленский установил в Украине ежедневную общенациональную минуту молчания в память о погибших в результате российской военной агрессии.

Минута молчания должна оглашаться ежедневно в 9:00, среди прочего, во всех средствах массовой информации независимо от формы собственности, в учебных заведениях и в дипломатических учреждениях Украины за рубежом.