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Минюст судится с подсанкционным российским бизнесменом: хочет взыскать 79 вагонов

Суд
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Министерство юстиции Украины подало в Высший антикоррупционный суд иск о взыскании в доход государства 79 железнодорожных вагонов, принадлежащих российскому АО "Интер Карго Компани" и находящихся в опосредованном владении подсанкционного бизнесмена Станислава Гамзалова. Вагоны находятся на территории Украины.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба Министерства юстиции.

Минюст подал иск в ВАКС

7 октября 2026 года Министерство юстиции Украины подало в Высший антикоррупционный суд иск к российскому предпринимателю Станиславу Джахпаровичу Гамзалову и акционерному обществу "Интер Карго Компани".

Министерство просит применить к ответчикам санкцию в виде взыскания имущества в доход государства, предусмотренную пунктом 1-1 части первой 4 Закона Украины "О санкциях".

По данным Минюста, Станислав Гамзалов является российским предпринимателем и собственником ряда предприятий в России, в частности, АО "Интер Карго Компани". Эти компании, как отмечает министерство, обеспечивают материально-технические потребности России в войне против Украины, в частности, поставляют продукцию предприятиям российского военно-промышленного комплекса.

В рамках иска Минюст просит взыскать в доход государства имущество, принадлежащее АО "Интер Карго Компани" и находящееся в опосредованном владении Гамзалова.

Речь идет о 79 железнодорожных вагонах , которые находятся на территории Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что российская сторона сумела обойти международные санкции и отключения от системы SWIFT, проведя транзакции почти на 7 млрд долларов через ведущие западные и азиатские банки. Значительная часть средств была направлена на закупку товаров двойного назначения для военных и спецслужб РФ.

Автор:
Ольга Опенько

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