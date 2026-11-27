Во втором квартале 2027 года мировой рынок дизельного топлива перейдет от небольшого профицита к дефициту. Главные причины – плановое техническое обслуживание заводов и последствия военных действий на Ближнем Востоке и в Украине. Это сбережет давление на цены горючего.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Reuters.

Сокращение экспорта и атаки на НПЗ

В текущем месяце фьючерсы на дизельное топливо упали на 24%, что соответствует динамике цен на сырую нефть. Однако поставки с Ближнего Востока через Ормузский пролив остаются на треть ниже довоенного уровня. По данным аналитической компании Kpler, в октябре экспорт газойля из Персидского залива был на 72% меньше, чем в феврале. В 2025 году на Ближний Восток и Россию приходилось более 28% мирового экспорта дизеля.

Российский экспорт горючего упал с 800 000 баррелей (127 184 000 л) в сутки примерно до 200 000 баррелей (31 796 000 л) в сутки из-за атак украинских беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы.

Воздействие ремонтов и низкие запасы

По данным аналитиков Goldman Sachs, плановые ремонты и перебои с электроэнергией в России снизят мировые объемы переработки нефти в следующем году на 1,3 млн баррелей (206,674 млн л) в сутки ниже планового тренда.

Запасы газойля в европейском хабе ARA упали на 19% в годовом исчислении, а запасы дистиллятов в США восстанавливаются с самых низких отметок с 2003 года.

Дефицит в Европе и рост цен

По прогнозам Energy Aspects, наибольшую нехватку дизеля в первой половине 2027 года ощутят Европа и Латинская Америка. Возобновление работы НПЗ на Ближнем Востоке до июня 2027 остается маловероятным.

"Мы ожидаем повышения цен в течение первой половины 2027 года и, возможно, и дольше", - сказал аналитик Kpler Дэвид Тонян.

Ситуация в Украине

В октябре Кабмин ввел приоритетное прохождение границы и обслуживание грузов с импортным горючим. Новые правила распространяются на автомобильные и железнодорожные перевозки и суда и должны сократить задержки поставки топлива в Украину.

В прошлом месяце Украина импортировала 585 тыс. т дизельного горючего. Это на 3% больше, чем за аналогичный месяц в прошлом году. За январь-октябрь объем поставок составил 5,3 млн т, также превысив прошлогодний показатель на 3%.

По состоянию на 23 ноября среднесуточные поставки в ноябре выросли на 12% по сравнению с октябрем – до 21 тыс. тонн. Цены на дизельное топливо в Украине за неделю снизились более чем на 9 грн/л на юге и приблизились к июльскому уровню. Из-за избытка предложения и слабого спроса часть трейдеров стала продавать горючее ниже себестоимости.

По прогнозу директора консалтинговой группы "А-95" Сергея Куюна, в ближайшее время бензин и дизель могут подешеветь еще по меньшей мере на 6–7 грн за литр. Цены на бензин постепенно закрепятся ниже отметки 80 грн/л, а стоимость дизтоплива массово опустится ниже 90 грн/л.