Мировые продажи корпорации Toyota Motor сокращаются уже девятый месяц подряд, поскольку высокий спрос на гибридные автомобили затруднился перекрыть углубление спада в Китае. В октябре 2026 года глобальные продажи компании вместе с дочерним брендом Daihatsu упали на 6,3% по сравнению с прошлым годом – до 940 809 автомобилей, а производство снизилось на 9,4% – до 953 989 машин.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Bloomberg.

Главными причинами сокращения производства и продаж японского автопроизводителя в течение большей части года стали рост цен на горючее, падение спроса на автомобили с бензиновыми двигателями в Китае и перебои со снабжением на Ближнем Востоке.

Непосредственно в Китае продажи брендов Toyota и Lexus упали на 25%, поскольку традиционные производители теряют позиции под давлением местных компаний во главе с BYD, насыщающими рынок электромобилями с современным программным обеспечением.

Какая ситуация на других рынках и у конкурентов

Кроме Китая, месячные продажи Toyota снизились на 5,7% в Японии и на 12% в Индии. В США же поставки выросли на 6,5% благодаря стабильно высокому спросу на бензиново-электрические гибриды, годовые продажи которых, по прогнозам компании, впервые превысят 5 миллионов авто в 2026 году.

Сильные позиции на американском рынке позволили Toyota повысить прогноз операционной прибыли на финансовый год, который завершится в марте 2027 года, до 3,9 триллиона иен (24,5 миллиарда долларов), несмотря на удорожание сырья из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Схожие проблемы на китайском рынке испытывают и другие японские автопроизводители. В частности, глобальные продажи Honda Motor в октябре снизились на 10% – до 263 136 автомобилей, включая падение в Китае на 52%, а продажи Nissan Motor сократились на 18,5% на фоне обвала в Китае на 67%.

Напомним, ранее сообщалось, что прибыль Toyota впервые за шесть кварталов вырастет благодаря спросу на гибриды. Положительная динамика финансовых показателей корпорации обеспечила ослабление иены и стабильный спрос на маржинальные гибридные модели, частично компенсировавшие слабые продажи в Китае и на Ближнем Востоке.