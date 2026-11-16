Мировые промышленные и энергетические компании потеряли $4,2 трлн. капитализации на фоне кризиса вокруг ШИ-дата-центров

Мировые промышленные, энергетические и добывающие компании потеряли 4,2 триллиона долларов рыночной стоимости с июня 2026 на фоне стремительного разворота рынка, связанного с инфраструктурой искусственного интеллекта. Наибольший удар понесли предприятия, которые чаще всего упоминались в медиа в связи со строительством дата-центров, ведь уверенность инвесторов в стабильности ШИ-бума пошатнулась.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Financial Times.

Нынешние потери снивелировали почти половину с 9,4 триллиона долларов прироста капитализации, который эти компании получили за предыдущие 12 месяцев, когда инвесторы активно скупали акции производителей оборудования для гипермасштабных дата-центров от адаптированных газовых турбин до оптоволоконных систем. Промышленный сектор стал вторым худшим по динамике в индексе S&P 500 с лета после технологического.

Caterpillar. Капитализация ведущего поставщика газовых генераторов для дата-центров сократилась на 214 миллиардов долларов, или на 44%, со времени достижения исторического максимума 30 июня.

Окло. Акции компании атомной энергетики обвалились на 49%, несмотря на подписанный в январе контракт с Meta.

Comfort Systems и Corning. Производитель систем отопления, вентиляции и кондиционирования и производитель оптоволокна потеряли около половины своей рыночной стоимости за этот же период.

Причины распродажи и опасения рынка

Падение котировок происходит на фоне более широкой турбулентности вокруг акций, связанных с искусственным интеллектом. Инвесторы все больше сомневаются в окупаемости капитальных расходов техногигантов, которые финансируются за счет долга, а также учитывают усиление политического сопротивления строительству дата-центров в США.

Венчурный капиталист и научный сотрудник Массачусетского технологического института Пол Кедроски отметил, что инвесторы ошибочно начали оценивать традиционные промышленные предприятия как акции производителей полупроводников.

Старший экономист Deutsche Bank по США Бретт Райан добавил, что массовый приток институциональных инвестиций сформировал завышенную оценку таких компаний, и фондовый рынок только сейчас начинает учитывать риски долгового финансирования новых объектов.

Рекордные портфели заказов, несмотря на обвал котировок

В то же время, часть аналитиков и руководителей отрасли настаивает, что фундаментальные показатели поставщиков остаются прочными, поскольку спрос на инфраструктуру и дальше превышает предложение. По правительственным данным США расходы на строительство дата-центров без учета ИТ-оборудования и чипов достигли 96 миллиардов долларов за 12 месяцев до сентября 2026 года, а квартальные отчеты подтвердили высокий объем контрактов.

Caterpillar сообщила о рекордном портфеле заказов на 78 миллиардов долларов и росте продаж энергетического оборудования на 75% в годовом измерении.

Siemens нарастила портфель заказов на электрооборудование для дата-центров в 2026 году на 60% - до 7 миллиардов евро.

Eaton отчиталась о удвоении объема заказов в годовом сравнении.

Аналитик Dell'Oro Group Алекс Кордовил отметил, что рекордные объемы контрактов обеспечивают компаниям рост выручки до 2027 года, а руководитель производителя промышленных систем управления Allient Ричард С. Варзал отметил, что даже в случае мораториев на новые объекты уже начатые дата-центры придется достроить.

Однако Пол Кедроски предостерег, что портфели заказов являются запоздалым индикатором, поскольку заказчики нередко оформляют двойные или тройные заявки, чтобы зафиксировать место в очереди в условиях дефицита оборудования.

Дополнительную неопределенность создали поддержанные избирателями моратории и ограничения строительства дата-центров во время промежуточных выборов в США в ноябре. В исследовательском подразделении Citi ожидают усиления волатильности из-за жесткого регулирования, однако считают маловероятными масштабные запреты, а в компании Constellation Energy называют реакцию рынка чрезмерной и предполагают, что жесткие ограничения только перенаправят строительство в более лояльные юрисдикции.

Напомним, ранее сообщалось, что техногиганты потеряли почти $900 млрд капитализации из-за рекордных затрат на ИИ. Тогда крупнейшие технологические компании мира испытали массовую распродажу акций после публикации финансовых отчетов за третий квартал, поскольку стремительный рост инвестиций в ИИ-инфраструктуру превысил исторические масштабы вложений в железные дороги или оптоволокно в США.