Миссия МВФ начнет работу в Украине: что известно

Министр финансов Украины Сергей Марченко и директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева обсудили подготовку к седьмому пересмотру программы EFF. Ожидается, что миссия МВФ начнется уже в ближайшие дни.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Отмечается, что Министерство финансов вместе с командами Национального банка и МВФ продолжает работать над внедрением согласованных реформ.

Украина успешно прошла шесть просмотров Программы и сейчас работает над выполнением условий для получения следующего транша, объем которого составляет около 917,5 млн долларов.

Планы на 2025 год

В 2025 году планируется привлечь 2,7 млрд долларов от МВФ по итогам четырех квартальных пересмотров. Эта программа является частью пакета международной поддержки Украины, общий объем которого составляет около 148 млрд долларов.

Отмечается, что сегодня Украина уже выполнила 35 структурных маяков — реформационных мероприятий в рамках программы Механизма расширенного финансирования с МВФ. Для продолжения функционирования программы в 2025 году украинское правительство должно выполнить необходимые условия по следующим направлениям:

укрепление финансовой стабильности;

поддержка экономического обновления;

улучшение управления государственными институтами;

евроинтеграция.

Напомним, 20 декабря 2024 года исполнительный совет МВФ завершил шестой пересмотр программы Механизма расширенного финансирования для Украины. Это позволило стране получить очередной транш в размере около 1,1 млрд долларов США.

Еще один транш в размере 1,1 миллиарда долларов Украина получила 23 октября. Тогда средства были направлены на покрытие важных бюджетных расходов невоенного характера.