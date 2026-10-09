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Новости
Дата публикации

Мобильная связь без вышек: SpaceX купила радиочастоты в США за 8 млрд долларов

SpaceX
SpaceX купила радиочастоты в США за 8 млрд долларов / Depositphotos

Аэрокосмическая компания SpaceX заключила соглашение о покупке общенационального портфеля низкочастотного радиоспектра, приблизив свой спутниковый проект к прямой конкуренции с гигантами мобильной связи в Соединенных Штатах.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Reuters.

По данным источников, SpaceX заплатит продавцу, частной инвестиционной фирме Grain Management, около 8 млрд долларов наличными.

Финансовые условия сделки не разглашались. SpaceX и Grain не ответили на запрос о комментарии.

Соглашение предусматривает покупку 100% общенационального портфеля спектра 800 МГц Grain Management и подлежит одобрению Федеральной комиссией по связи (FCC). Grain приобрела эти радиоволны у T-Mobile раньше этого года.

Технические детали и влияние на рынок

Сервис прямой связи спутников с мобильными телефонами Starlink Mobile имеет глобальный среднечастотный спектр 2 ГГц для высокой пропускной способности. Новый спектр позволит сигналу проходить через препятствия:

  • низкочастотные волны могут преодолевать большие расстояния и проникать через плотные структуры, такие как стены и кроны деревьев, устраняя техническую проблему спутниковых мобильных сетей;
  • большинство мобильных телефонов поддерживают диапазон 800 МГц, поэтому пользователям не нужно покупать специальные спутниковые телефоны;
  • совместив общенациональные низкочастотные волны с высокочастотными космическими мощностями, SpaceX позиционирует Starlink Mobile так, чтобы полностью обойти обычные сотовые башни и бросить вызов беспроводной олигополии за покрытием и надежностью внутри зданий;
  • спутниковое подключение direct-to-device преобразуется из дополнительной функции безопасности для глухих зон в полномасштабного коммерческого конкурента наземным сотовым сетям.

Также FCC одобрила заявку Starlink Mobile для группировки Gen2, позволив SpaceX запустить 15 000 спутников, оптимизированных для глобального диапазона 2 ГГц. Новый флот будет работать на очень низкой околоземной орбите, обеспечивая расширенную пропускную способность и соединение с низкой задержкой для стандартных телефонов.

Заявления сторон и реакция рынка

Глава FCC Брендан Карр заявил об ожидании увеличения инвестиций, расширении возможностей для провайдеров и сохранении лидерства США в сфере новых технологий в пользу потребителей. Генеральный директор Grain Дэвид Грейн со своей стороны отметил, что соглашение способно изменить принципы и места подключения пользователей к связи.

Акции T-Mobile US, Verizon и AT&T упали примерно на 6% на удлиненных торгах. В мае эти три оператора создали совместное спутниковое предприятие, некоторые аналитики считают ответом на угрозу от SpaceX.

Аналитики William Blair сообщили, что традиционные беспроводные операторы откровенно сомневаются в способности сети SpaceX сравниться по качеству с их услугами. В то же время, аналитики ожидают от SpaceX совместного пакета широкополосной связи Starlink и Starlink Mobile, куда компания также может включить разработанный xAI чат-бот Grok.

Представитель Verizon Рич Янг отметил, что после покупки спектра перед SpaceX остаются препятствия, подчеркнув, что при отсутствии сети для использования частот наличие доступного спектра не имеет значения и остается пустым эфиром.

Напомним, ранее сообщалось о том, что SpaceX Илона Маска ведет переговоры о кредите на $40 млрд ради чипов Nvidia. Компания SpaceX Илона Маска ведет переговоры с банками и инвесторами, чтобы ссудить до 40 млрд долларов на покупку чипов Nvidia. Если сделка состоится, она станет одной из самых больших долговых сделок за время развития искусственного интеллекта.

Автор:
Максим Кольц

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