Модернизированные электропоезда обновляют парк Киевщины и Одесщины (ФОТО)

Восьмой модернизированный электропоезд в этом году уже курсирует по Украине. Вагоны ЕР9Т №733 и ЕР9Е №590 получили современный дизайн, комфортные сиденья, пандусы и другие удобства для пассажиров.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила "Укрзализныця".

Современные вагоны уже на рельсах

ЕР9Т №733 будет обслуживать маршруты в Одесской области, а ЕР9Е №590 – пассажиров киевской кольцевой электрички и Киевщины.

С начала года на Киевском электровагоноремонтном заводе капитально модернизировали 8 поездов, построенных в 1982–1994 годах. За три месяца работы инженеры и ремонтники восстановили вагоны и оборудовали их современными удобствами: инклюзивными местами, шрифтом Брайля, пандусами, местами для велосипедов, пеленальным столиком, комфортными сиденьями, разъемами для зарядки гаджетов, контрастной маркировкой и современным дизайном.

Эти обновленные поезда являются результатом неутомимого труда железнодорожников, которые преодолевают все сложности и делают невозможное возможным, отмечают в пресс-службе.

"Укрзализныця" получит 100 новых вагонов

"Укрзализныця" подписала контракт на 100 новых пассажирских вагонов с украинским производителем - Крюковским вагоностроительным заводом.

Вагоны будут поставляться в течение 2,5 лет, включая их сертификацию.

Это вагоны нового поколения с удлиненным на 80% сроком службы, повышенным уровнем комфорта, современными системами управления и большей пассажировместимостью – 44 человека в одном купейном вагоне (+10% до максимума в стандартных вагонах).

В конце июня "Укрзализныця" получила четыре новых пассажирских вагона с Крюковского вагоностроительного завода. Они будут возить на оздоровление и отдых в Карпатский регион группы детей.