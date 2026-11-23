В 2027 году производство молока в Украине уменьшится на 14% по сравнению с 2026 годом – до 5,3 млн тонн. В то же время, выпуск сыра, сливочного масла и сухого молока будет демонстрировать рост.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Аgroportal со ссылкой на прогноз Министерства сельского хозяйства США (USDA).

По оценкам американских аналитиков, падение производства сырого молока в следующем году составит 845 тыс. тонн (против ожидаемых 6,145 млн. тонн в 2026 году).

Несмотря на сокращение сырьевой базы, перерабатывающая отрасль будет наращивать объемы производства и торговли:

Сыр: выпуск вырастет на 10 тыс. тонн – до 170 тыс. тонн. Ожидается также увеличение как экспорта (до 16 тыс. тонн, +1 тыс. тонн), так и импорта (до 55 тыс. тонн, +3 тыс. тонн).

Сливочное масло: производство увеличится на 1 тыс. тонн и составит 74 тыс. тонн. Экспорт сохранится на уровне 2026 года – 8 тыс. тонн.

Сухое обезжиренное молоко: выпуск прогнозируется на уровне 51 тыс. тонн (+2 тыс. тонн до показателя 2026 года), экспорт останется неизменным – 25 тыс. тонн.

Сухое цельное молоко: производство вырастет на 1 тыс. тонн — до 15 тыс. тонн, а объемы экспорта не изменятся и составят 2 тыс. тонн.

Напомним, более 60% молочно-товарных ферм в Украине нуждаются в глубокой модернизации для соответствия европейским стандартам благополучия животных. Наибольшие затраты приходятся на старые предприятия – модернизация может стоить от €500-1200 на одну корову, а общий объем инвестиций оценивается примерно в €219 млн.