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Мошеннические схемы с госземлей: как получить субаренду законно

земля
Мошенники обещают землю без аукциона.

Государственный земельный банк предупреждает о росте мошеннических схем с передачей государственных сельскохозяйственных земель "без аукциона" за денежное вознаграждение или "по знакомству".

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Земельного банка.

Как законно получить государственную сельхозземлю

Получить государственную сельхозземлю в субаренду можно исключительно через участие в прозрачных онлайн-аукционах в системе Prozorro.Продажи при условии предоставления полного пакета документов.

Стоимость определяется результатами торгов — победит тот, кто предложит самую высокую ставку.

ООО "Государственный земельный банк" не имеет посредников и не передает государственные сельскохозяйственные земли в пользование вне законной процедуры.

"Проект "Земельный банк" создан для того, чтобы уничтожить "серые схемы" и сделать государственные сельскохозяйственные земли доступными через прозрачный и законный механизм онлайн-торгов", — отмечают в пресс-службе.

О "Земельном банке"

"Земельный банк" – это прозрачный рынок аренды государственных земель с/х назначения, находящихся в использовании государственных с/х предприятий.

Кто может арендовать государственные сельскохозяйственные земли?

Любой резидент Украины от вынужденно перемещенных лиц и ветеранов до фермеров, частных предпринимателей или аграрных компаний.

Максимальный срок аренды:

  • 14 лет — для участков под однолетние культуры
  • 25 лет — для многолетних насаждений

Стартовая стоимость аренды: Не менее 12% нормативной оценки земли, которая по разным регионам составляет примерно 3 000–4 000 грн/га в год.

Реальная цена аренды: Определяется на онлайн-аукционах в Prozorro. Продажи по принципу "кто предложил более высокую ставку, тот победил". По итогам торгов ставка может расти до 30 000–40 000 грн/га в год в зависимости от качества почвы, локации, логистики и спроса.

Как принять участие в аукционе:

  1. Выбрать лот и изучить его свойства.
  2. Зарегистрироваться на одной из площадок-участников системы.
  3. Подать заявку через электронный кабинет.
  4. Уплатить регистрационный и гарантийный взнос.
  5. Поучаствовать в торгах, сделав свою ставку.
  6. Пройти квалификацию и после победы заключить договор, оплатив плату за первый год.
Автор:
Ольга Опенько