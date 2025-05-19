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Мошеннические схемы с госземлей: как получить субаренду законно
Государственный земельный банк предупреждает о росте мошеннических схем с передачей государственных сельскохозяйственных земель "без аукциона" за денежное вознаграждение или "по знакомству".
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Земельного банка.
Как законно получить государственную сельхозземлю
Получить государственную сельхозземлю в субаренду можно исключительно через участие в прозрачных онлайн-аукционах в системе Prozorro.Продажи при условии предоставления полного пакета документов.
Стоимость определяется результатами торгов — победит тот, кто предложит самую высокую ставку.
ООО "Государственный земельный банк" не имеет посредников и не передает государственные сельскохозяйственные земли в пользование вне законной процедуры.
"Проект "Земельный банк" создан для того, чтобы уничтожить "серые схемы" и сделать государственные сельскохозяйственные земли доступными через прозрачный и законный механизм онлайн-торгов", — отмечают в пресс-службе.
О "Земельном банке"
"Земельный банк" – это прозрачный рынок аренды государственных земель с/х назначения, находящихся в использовании государственных с/х предприятий.
Кто может арендовать государственные сельскохозяйственные земли?
Любой резидент Украины от вынужденно перемещенных лиц и ветеранов до фермеров, частных предпринимателей или аграрных компаний.
Максимальный срок аренды:
- 14 лет — для участков под однолетние культуры
- 25 лет — для многолетних насаждений
Стартовая стоимость аренды: Не менее 12% нормативной оценки земли, которая по разным регионам составляет примерно 3 000–4 000 грн/га в год.
Реальная цена аренды: Определяется на онлайн-аукционах в Prozorro. Продажи по принципу "кто предложил более высокую ставку, тот победил". По итогам торгов ставка может расти до 30 000–40 000 грн/га в год в зависимости от качества почвы, локации, логистики и спроса.
Как принять участие в аукционе:
- Выбрать лот и изучить его свойства.
- Зарегистрироваться на одной из площадок-участников системы.
- Подать заявку через электронный кабинет.
- Уплатить регистрационный и гарантийный взнос.
- Поучаствовать в торгах, сделав свою ставку.
- Пройти квалификацию и после победы заключить договор, оплатив плату за первый год.