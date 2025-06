MRKTNG MRTHN 2025: как маркетинг 2025 года попадает в контекст и сердце

4 июня Киев снова наполнился креативом. И не только на карте, а в сердцах более 500 маркетологов, стратегов, креаторов и инсайт-хантеров, собравшихся в UNIT.City на MRKTNG MRTHN – масштабном марафоне смыслов, инсайтов и смелых идей. Делимся самыми интересными смыслами панельных дискуссий, чтобы брать и реализовывать у себя.

Эта тема раскрылась как подлинный челенж профессиональных сомнений, личных открытий и находок. Панельная дискуссия "Под солнцем инсайтов: как маркетинг 2025 года попадает в контекст и сердце" стала глубоким размышлением о том, как маркетинг трансформируется в мире, где потребитель ждет не обещаний, а правды.

Новое понимание инсайта – не суть, а зеркало

Мы привыкли думать об инсайте как о золотой жиле, держащей на себе всю стратегию. Но не стали ли мы заложниками самого понятия? Дмитрий Лютый, креативный директор Bickerstaff.420, предложил переосмыслить инсайт и воспринимать его не как глубину, а как отражение простых, правдивых вещей, которые мы часто игнорируем.

"Важно не использовать очевидный штамп, называя его инсайтом, а строить коммуникацию на правде, чтобы паттерны были близки потребителю. Чистейший источник инсайтов — мемы, они освещают неудобную правду ", – подчеркивает Дмитрий.

По мнению Дмитрия, есть гениальные решения, которые невозможно масштабировать как просто хорошие находки. Однако даже при условии, что решения для крупного клиента срабатывают, а КРИ выполняются, следует искать новые подходы постоянно. Иногда в одной категории две идеи для решения брифа диаметрально срабатывают для разных клиентов. Да и народная маркетинговая примета говорит: если не страшно перед запуском новой кампании, вероятно она будет не очень удачной.

Вместо этого говорить — слушать. Вместо предполагать – быть рядом

Бренд, который не слушает, говорит сам к себе. Директор по маркетингу AB InBev Efes Ukraine Виктория Шапронь поделилась, что именно изменения в потребительском поведении формируют новые стратегии компании, когда компания не навязывает, а внимательно наблюдает. Ее подход – это маркетинг, начинающийся не с бенчмарков, а с человеческого контекста.

"Мы не начинаем с продукта, мы начинаем с контекста потребителя. Кто он, чем живет, что его волнует — вот фундамент. Потому что на сегодняшний день наше позиционирование идет рядом с созданием новой культуры употребления алкоголя, отказа от него", — рассказала Виктория.

Виктория уверена: если что-то, несмотря на правила, хорошо работает, то лучше не трогать, но и не стоит расслабляться. Мир меняется, контекст — так же, поэтому вносить изменения нужно, держась большого найденного инсайта.

Если хорошая идея не запустилась сегодня, для нее есть свое время. Его можно отложить и использовать с другим подходом. Главное — быть ко времени.

Гемба — место, где рождается подлинное понимание

Аналитика полезна, но она не пахнет пылью полок и не слышит интонацию запроса. Максим Незвиецкий, вице-директор по маркетингу сети мультимаркетов "Аврора", поделился практикой, которая становится все более актуальной.

"Когда не знаете, как дальше развиваться, спускайтесь туда, где создается ценность — "в поле": в магазин, к людям. Excel не покажет, что болит", — делится Максим.

Lean — прорывной подход к менеджменту и управлению качеством, где долгосрочный успех среди конкурентов достигается без существенных капиталовложений. Максим подчеркнул, что именно философия Гемба у Лин срабатывает на настоящий инсайт, потому что это механика наблюдения на месте для понимания и решения проблем, запросов ЦА. На пятом покупателе в сети вы почувствуете настоящий инсайт.

Руководители компании дважды в год идут "в поле" — в магазины, чтобы почувствовать реальность клиента не из презентаций, а из жизни. Если в находках уверены хотя бы на 70%, то их внедряют, а в процессе докручивают. Лучше быстрая реакция, чем никакой. Ибо решение внедрит конкурент. Поэтому стримы создания нового и улучшения эффективного, уже работающего, идут параллельно.

Не инсайтом одним. Главные паттерны, которыми руководствуются люди

Даже если инсайт точен, он не всегда является двигателем кампании. Сергей Белошицкий, креативный директор Saatchi & Saatchi Ukraine, отмечает: часто срабатывает не индивидуальное "озарение", а коллективный архетип — социальный или культурный паттерн, глубже эмоции.

"Некоторые кампании не построены на инсайтах. Они строятся на социальных или культурных паттернах. Diesel из 'Be stupid' — не о поведении, а об архетипе молодежного бунта ", — делится Сергей.

Маркетинг долго был одержим одним словом – "инсайт". Его искали в анкетах, диаграммах, фокус-группах. Но если остановиться и оглянуться вокруг, становится очевидным: сильная идея не всегда рождается из цифры или гипотезы. Часто — с момента напряжения, смелой позиции или даже провокации.

Тот же "теншен" — маркетинговое напряжение, которое сразу выбивает из предполагаемого сценария. А именно кейс с брендом, который закрыл магазин в "черную пятницу" . И это невозможно игнорировать. Иногда цепляет не инсайт, а фанфакт или product truth.

Еще один мощный инструмент, по мнению Сергея, — стратегическое постоянство, легко не повторяться и одновременно оставаться собой. Как Nike, который ежегодно повторяет одно и то же: Just Do It, но каждый раз — в новом культурном контексте, с новыми героями, с другим акцентом.

Иногда идеи, касающиеся сенситивной аудитории, следует отвергнуть, потому что даже маленький процент коммьюнити ЦА может быть обижен, даже несмотря на клиентов-адвокатов бренда.

Инсайт – не святыня, а компас

Следовательно, инсайт — это не обязательный гений в каждой кампании. А один из способов сказать что-то по-настоящему важное. И именно в этом смысле маркетинг становится более близким к человеческому разговору, чем к рекламной формуле. И это уже не о продажах, а о следе после прикосновения бренда к целевой аудитории.

Эксперты панельной дискуссии подытожили, что очень важно двигаться и рисковать, потому что этот турбулентный мир не позволяет отказываться от крутых идей. Не бойтесь немного бояться и не стоит пытаться быть интересными или инсайтными. Лучше быть искренними и правдивыми, а креативную форму доверьте креативщикам. Знайте свою ЦА, о чем ваш бренд и на чем он стоит. И всегда сверяйтесь, соответствует ли все, что делается, платформе бренда.