MRKTNG MRTHN 2025: как маркетинг боевых бригад помогает привлекать и удерживать сообщество поддержки

В самом сердце маркетинг-марафона развернулась панельная дискуссия "Бренд бригады: как маркетинг помогает привлекать и удерживать сообщество поддержки". Команда топовых экспертов по военному маркетингу и креативщикам разбиралась, как построение бренда бригад во время войны становится настоящим оружием поддержки.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України. 2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами Забронировать участие

Война – это не только бой на фронте, но и борьба за сердце людей в тылу

Как строить сильное сообщество поддержки? Как привлекать регулярных донаторов и создавать доверие? Что работает, а что нет? И какие типичные ошибки мешают?

Чтобы понять, кто сегодня является ядром поддержки на фронте коммуникаций, стоит начать с самого простого — кто слушает, слышит и поддерживает. Александр Алимов, соучредитель TWID и руководитель фандрейзинга "Волки Да Винчи", поделился своим видением:

"Наша аудитория — это все, кто сознательно поддерживает. Неважно, где они живут, сколько зарабатывают. Для меня важно, что они уже делают или начинают вносить этот вклад. И лично для меня — это меньше всего, что могу сделать именно я".

В идеальном мире потенциальная целевая аудитория собрания — 100% украинцев, но на практике, к сожалению, картина не так оптимистична. Поэтому Сергей Тодосан, менеджер партнерств АЗОВ.ONE | 12 БрСП "Азов" НГУ, обратил внимание на этот разрыв между намерением и действием и путь к его преодолению:

"Есть социально активные люди, которые донатят постоянно, а есть не очень приобщающиеся индустрии. Поэтому мы ищем коллаборации с автоспортом, с модой, чтобы привлечь их к поддержке".

Так разные категории людей удается затащить в большой пузырь фандрейзинга и донатов.

Олег Шульга, креативный директор 20-го отдельного полка беспилотных систем К-2, поделился, как они видят расширение фокуса с В2В на В2С. Полк "К-2" нашел креативный выход через личный бренд командира как мощный маркетинговый актив:

"Со времен, когда мы были батальоном и впоследствии выросли в полк, доверие бизнесов во многом базируется на личности командира. Это наш локальный бренд, который строит прочные партнерства".

Понимание сообщества — это видеть не только рядом, но и помнить о тех, кого рядом уже нет. Оксана Бондаренко, старший офицер отделения информации и коммуникаций 1-го корпуса НГУ "Азов", акцентировала, что коммуникация — это еще и о болезненных темах, о которых сложно говорить, но невозможно умалчивать:

"Мы говорим и о погибших, и о пленных из-за Free Azovstal Defenders, и о раненых, где через "Азов.Сопровождение" занимаемся реабилитацией военных и говорим об инклюзии, ампутациях, — обо всем том, что люди не готовы видеть как норму. рекрутинга".

В то же время, Оксана уверена, что о рекрутинге стоит говорить легче, проще. Ведь, акцентируя только на трагическом аспекте войны, будет трудно мотивировать людей идти в армию.

Олег Шульга добавил, что его подразделение столкнулось с новым вызовом – как быстро адаптировать коммуникацию к изменяющемуся контексту. Ключевым открытием стала неожиданная, но мощная аудитория — военные, вернувшиеся после самовольного ухода из частей. Именно так им удалось установить рекорд – более 7 тысяч заявок в месяц на LobbyX.

Тогда перед личным составом командир "К-2" открыл дверь тем, кто готов начать снова в той части, которую избрал сознательно:

"Мне не важно, почему вы пришли. Важно, что вы здесь и что вы вместе с нами делаете общее дело".

А тем временем Алексей Покрышень, CEO и креативный директор агентства TWID сравнил военные подразделения со спортивными командами:

"У каждого подразделения своя ДНК, легаси, свои особенности и фанбаза. Мы конкурируем не с другими подразделениями, а с интертейментом, поэтому нужно делать контент, который держит внимание и формирует новый рынок военного контента".

Решения: креатив, сегментация, реактивность и новые подходы

Кампании не могут существовать без KPI и инноваций — Оксана Бондаренко поделилась кейсом, изменившим правила игры в сфере военного рекрутинга:

"Мы первыми открыли двери Work.ua в военные подразделения — начали искать не бойцов, а специалистов. Теперь никого не удивляет, что рекрутинг в армию идет из-за тех же платформ, что и в бизнесе — LobbyX, Work.ua, теперь здесь ищут свою миссию".

Одна из последних кампаний бригады "Важные действия, а не слоганы" стала ответом на вызов баннерной слепоты. Мы увидели, что даже лучше срежиссированные военные фото уже не вызывают эмоции, если просто висят на билбордах. Требовался другой акцент — не на образе, а на внутреннем импульсе человека: принять решение и действовать. Эта кампания не только дала заметный рост анкет в рекрутцентре, но и задала новый тон для коммуникации среди других подразделений, начавших перенимать этот подход.

Новый маркетинг — это способность быстро адаптироваться к изменениям, реагировать на события, обстоятельства, настроения, уверен Олег Шульга.

Подразделение "К-2" решило искать свои рекруты с помощью диджитала и креативных решений, вдохновленных массовой культурой. В основу кампании легли шутки, аллюзии на фильмы и сериалы и мемный подход:

"Мы решили сделать имиджевую рекламную кампанию, которая переносила бы нас в мир массовой культуры. У нас были креативы, которые воспроизводили кадры из "Крестного отца", где в кадре с командиром была подпись: "Месть — это блюдо, которое лучше подавать из дрона" или же "Держи все побратим близко, а врагов — врагов, — врагов. без агентства, и я этим очень горжусь".

Такой подход показал, что армия тоже может быть современной, технологичной и понятной.

Фандрейзинг на войне: как измерять эффективность привлечения поддержки

Переключаясь немного на фандрейзинг, участники обсуждения поделились собственными критериями оценки успеваемости кампаний.

Для Сергея Тодосана эффективность собрания измеряется не только суммой, но и тем, как кампания резонирует с аудиторией и открывает дверь к новому сотрудничеству.

"Когда мы запускали "котиков Азова", скины Monobank еще не были мейнстримом. Мы создали не просто дизайн, а настоящую коллаборацию — азовское рукопожатие, котик и военный слились в одном образе. Продавали скин за донаты и уже за сутки собрали 15 миллионов. Это был тот самый кейс, что запомнил.

Такие успешные кейсы работают как магниты для новых партнеров, которые хотят приобщиться к чему-то эффективному и одновременно нравственному.

Александр Алимов смотрит на привлечение донатов как на точный расчет KPI и процесс, охватывающий маркетинг, аналитику и эмоцию.

"Для меня главное — это деньги и за сколько мы их соберем. Это главный KPI. Далее команда должна придумать, как это реализовать. Мы даже строим воронку, как в классическом сейлз-отделе, считаем реплаи, встречи, конверсии".

В то же время, по словам Алимова, другие их кампании типа "Зажгли тьму" — это о глубоком личном сопереживании. А слоган "Воевать будут все", как триггер кампании, сейчас звучит почти пророчески.

Ключевые Big Things, которые будут работать в будущем, от экспертов

Алексей Покрышень уверен: чтобы эффективно работать с фандрейзингом или рекрутингом, необходимо учитывать стадию войны и уровень внимания общества, фокусируясь не столько на форме представления, сколько на содержании сообщения. Следует принять реальность затяжной войны и осознать свою роль в совместной борьбе как участника, так и союзника.

Формула эффективной коммуникации от Сергея Тодосана такова: поскольку война является долговременной и требует рационального подхода, ключевой стратегией становится переход от эмоциональных кампаний к систематическим подпискам, обеспечивающим стабильный ежемесячный поток донатов для бригад и фондов.

Александр Алимов считает, что ситуация с фандрейзингом изменилась настолько, что теперь, чтобы собрать существенные суммы, нужно совмещать инфлюэнсер-маркетинг с точно подобранными ийтемами, максимально резонирующими с аудиторией конкретного лидера мнений.

Подписка, по мнению Олега Шульги, становится эффективной при условии, что подразделение предлагает подписчикам уникальный контент или физический мерч, стимулирующий систематическую помощь и привлечение доноров, особенно из-за специализированных платформ, которые могут заменить Patreon в военной тематике.

Оксана Бондаренко поделилась, что команда планирует расширить аудиторию и изменить подход, стремясь стимулировать общественную дискуссию с правильной перспективой с учетом ограниченных ресурсов и необходимости привлекать партнеров.

Несмотря на официальную коммуникацию, участники поделились более глубокими инсайтами, показывающими, что современный маркетинг в военной сфере — это не только продажа или сбор денег, а создание сообщества и формирование доверия. Постоянная работа с брендом, систематичность поддержки и внимательность к контенту становятся ключевыми факторами.

Уверенность в том, что каждый вклад важен, объединяет нас всех в поддержке тех, кто защищает нашу страну. Помните, помощь бывает разной – от финансов до распространения информации, и каждый может найти свой способ поддержать.