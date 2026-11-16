МВФ предупредил об угрозе для мировой экономики из-за чрезмерной зависимости от ИИ

Мировая экономика все больше зависит от инвестиций в искусственный интеллект. Резкое падение доверия инвесторов к этому сектору может повлечь за собой проблемы на финансовых рынках.

Как пишет Dilo, об этом сообщает CNBC.

Зависимость мировой экономики от ИИ

"У нас мировая экономика, стоящая на одной ноге, на искусственном интеллекте. Если эта нога шатнется, это может привести к проблемам с финансовой стабильностью", - заявила директор-распорядительница Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева на полях саммита Ассоциации стран Юго-Восточной Азии.

По ее словам, резкое падение доверия инвесторов к искусственному интеллекту и сокращение вложений в этот сектор могут ослабить мировой экономический рост.

Георгиева также обратила внимание на финансовые связи между компаниями, разрабатывающими ИИ. Речь идет о ситуациях, когда инвесторы вкладывают деньги в такие компании, а те впоследствии возвращают средства из-за закупки их продуктов или услуг.

По оценкам МВФ объем таких операций превысил $1 трлн. При этом около двух третей финансирования обеспечивается за счет долга. Георгиева отметила, что сумма пока не критическая, но скорость ее роста вызывает беспокойство. Она призвала следить за ситуацией: "Мы должны быть внимательными".

Чем грозит падение интереса инвесторов

Искусственный интеллект стал одним из основных факторов роста мировой экономики, поддерживая торговлю и инвестиции. В октябре МВФ повысил прогноз глобального экономического роста на 2026 год до 3,1%. Одной из причин стало увеличение инвестиций в технологии ИИ.

В то же время в фонде считают, что рыночные ожидания по этой технологии могут быть завышенными. Если развитие ИИ не оправдает надежд инвесторов, это может повлечь за собой падение стоимости активов.

Воздействие на рабочие места и экспорт

Инвестиции в искусственный интеллект поддерживают глобальную торговлю. По данным МВФ и аналитических групп:

искусственный интеллект повлияет ориентировочно на 40% мировой рабочей силы;

около 80% недавнего роста мирового экспорта сосредоточено на товарах, связанных с этими технологиями;

прогноз глобального роста на 2026 года повышен до 3,1%.

Несмотря на это, в МВФ предупреждают о возможных негативных сценариях. Если технологии не оправдают ожиданий рынка, цены на акции компаний США могут упасть на 20% в 2026 году, а мировое производство к 2028 году сократится на 1,1% по отношению к базовому уровню.

Напомним, квартальная выручка компании OpenAI за три месяца впервые достигла отметки в 10 миллиардов долларов. Этот скачок обеспечил стремительный спрос на ее новейшие программные решения в сфере искусственного интеллекта.