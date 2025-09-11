МВФ видит "дыру" в финансировании Украины до 20 миллиардов долларов к 2027 году — Вloomberg

Международный валютный фонд (МВФ) считает, что потребности Украины в финансировании к 2027 году могут быть на $10-20 миллиардов выше, чем оценивает украинское правительство. Это разногласие стало ключевой темой прошедших в Киеве переговоров.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Вloomberg.

Согласно источникам агентства, если оценки МВФ окажутся верны, Украине придется искать дополнительную финансовую поддержку от западных партнеров, поскольку война продолжается. Правительство в Украине оценивает свои потребности в $37,5 миллиарда в два года, тогда как МВФ считает, что общая сумма будет значительно выше.

По словам инсайдера, расхождения в оценке возникли во время встреч, которые сотрудники МВФ провели в Киеве в течение последней недели для обсуждения внешнего финансирования на 2026 и 2027 годы. Согласование разногласий имеет решающее значение, прежде чем фонд рассмотрит запрос Украины на новую кредитную программу, поскольку текущее финансирование заканчивается.

Переговоры и следующие шаги

Ожидается, что обе стороны согласуют сумму на следующей неделе, поскольку продолжаются консультации. Как только это произойдет, правительство и МВФ обратятся к союзникам Украины, чтобы обсудить пути получения дополнительного финансирования .

Текущий пакет МВФ в размере $15,5 миллиарда в большинстве своем уже выплачен. Новую программу правительство стремится согласовать до конца года, чтобы обеспечить стабильность финансовой системы.

Вызовы для Украины

Украина уже сталкивается с трудностями в мобилизации помощи. К примеру, вклад США уменьшился, и теперь ЕС является крупнейшим донором финансовой поддержки. Кроме того, МВФ призывает украинское правительство к налоговым изменениям. Другой проблемой является значительная доля теневой экономики, которая, по оценкам, составляет более 30% ВВП.

Напомним, Украина официально обратилась в Международный валютный фонд . Премьер Юлия Свириденко передала руководителю миссии МВФ Гевину Грею письмо с запросом на новую программу, которая должна поддержать Украину в течение следующих нескольких лет. Стороны договорились продлить консультации в ближайшие месяцы, чтобы получить положительное решение Совета директоров МВФ до конца 2025 года.