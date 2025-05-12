На 30% больше собственного оружия: украинский ВПК увеличил производственный потенциал до $35 млрд

Производственный потенциал военно-промышленного комплекса Украины за прошлый год вырос с 12 до 35 миллиардов долларов, что позволяет стране производить более 30% оружия и боеприпасов, которые используют ВСУ в борьбе с российским агрессором.

Об этом заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Герман Сметанин, передает Укринформ.

Производство оружия в Украине выросло втрое

Сметанин подчеркнул, что у Украины есть мощные партнеры, особенно в сфере оборонной промышленности, что открыло новые возможности для проектов и соглашений.

Благодаря сотрудничеству с европейскими партнерами, украинская оборонная промышленность значительно выросла за прошлый год. Производственная способность страны увеличилась с 12 до 35 миллиардов долларов, и сегодня свыше 30% оружия, используемых Силами обороны Украины, производятся в Украине.

Украинский министр подчеркнул, что для развития оборонной промышленности, как Украины, так и Европы, критически важно сохранять высокий темп инноваций и развития, поскольку Российская Федерация продолжает усиливать собственное оборонное производство. Он отметил, что для достижения этой цели европейские и украинские партнеры должны совместно преодолевать определенные проблемы, тормозящие развитие оборонных возможностей.

Среди этих проблем он отметил недостаток инвестиций и заказов, а также отсутствие унификации и стандартизации вооружений, что приводит к увеличению затрат на производство и обслуживание военной техники.

"Украинская оборонная промышленность доказала свою устойчивость под огнем… Мы должны полностью интегрировать украинский оборонный сектор в европейскую оборону технологическую и промышленную базу, включая участие в программе «Rearm EU». Совместные исследования и производство, совместные сети поставок и обучения украинских сил не только помогут победить Украине, — это будет победа мира – подытожил он.

Заметим, что оборонная промышленность Украины за прошлый год выросла в шесть раз и изготовила около 2,5 миллиона минометных и артиллерийских снарядов, а также столько же боеприпасов для беспилотных летательных аппаратов.

Об украинском оружии

Теперь вся украинская оборонная промышленность будет выступать на мировой арене под единственным брендом Zbroya. Речь идет о вооружении и вообще украинской оборонной индустрии, которая возродилась и развилась за три года полномасштабного российского вторжения.

Добавим, что в 2025 году Минобороны уже заключило контракты с 12 украинскими производителями вооружения в рамках инициативы "Оружие Победы" на сумму около 130 млрд. грн.

Также Украина начала производить артиллерийские системы по натовским стандартам и удвоила объем производства боеприпасов. Также была начата комплектация гибридных систем противовоздушной обороны (ПВО), увеличивается производство дронов и тепловизоров.