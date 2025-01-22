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На компанию Косюка МХП хакеры совершили атаку: какие последствия
Украинская компания "Мироновский хлебопродукт" (МХП) сегодня ночью подверглась наибольшей хакерской атаке за всю историю существования бизнеса.
Об этом сообщили в компании.
Отмечается, что часть ІТ-инфраструктуры МХП на данный момент не работает, следовательно, отгрузка продукции происходит в ограниченном режиме.
Однако, несмотря на обстоятельства, в компании уверяют, что делают все возможное, чтобы их продукция была доступна потребителям на полках магазинов.
"Предприятия МХП продолжают работать, но с изменениями в процессах. Сеть магазинов "М‘ясомаркет" и "Їжа Свіжа", заведения "Doner Маркет" работают и продолжают обслуживать клиентов", — подчеркивают в компании.
Там добавляют, что прилагают максимум усилий, чтобы возобновить работу ІТ-системы как можно скорее.
"Это вызов, с которым мы справимся, и продолжим выполнять свою миссию – обеспечивать страну качественными продуктами даже в самых сложных условиях", — подчеркнули в МХП.
Про МХП
МХП – международная компания в сфере пищевых и агротехнологий. Имеет производственные мощности в Украине и на Балканах. Акции МХП представлены на Лондонской фондовой бирже. Объединяет более 32 тысяч работников в Украине и за рубежом, входит до 10 лучших работодателей Украины по версии Forbes.
МХП экспортирует продукцию более чем в 70 стран мира. Земельный банк составляет 360 000 гектаров в 12 областях Украины. Компания есть крупнейшим налогоплательщиком в агросекторе за 2023 год, входит в ТОП-5 крупнейших инвесторов страны.
Как кулинарная компания МХП развивает более 15 продуктовых брендов и совместно с партнерами – несколько сетей, в том числе магазины «Мясомаркет» и заведения Döner Маркет. Также в МХП работает кулинарный центр.
Основатель и CEO МХП – украинский бизнесмен Юрий Косюк.
В сентябре саудовская сельскохозяйственная и животноводческая инвестиционная компания (SALIC), принадлежащая Фонду государственных инвестиций Королевства Саудовская Аравия, стала акционером МХП.