На Днепропетровщине разоблачена земельная афера на 25 млн грн: подозревают чиновников Госгеокадастра

Офиса генпрокурора
Чиновников подозревают в "воровстве" земли на миллионы. / Офис Генерального прокуроры Украины

Бывших руководителей регионального Госгеокадастра подозревают в незаконной передаче более 230 гектаров государственных земель в частную собственность. В результате государству нанесен ущерб в сумме 25 млн грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

По данным следствия, во время инвентаризации должностные лица областного управления Госгеокадастра не учли 500 га земли в технической документации.

После этого часть этих участков в размере более 230 га были отнесены к землям "резерва" и переданы в порядке безвозмездной приватизации физическим лицам, быстро отчуждающим их конечным приобретателям.

В результате указанных действий государству нанесен ущерб в сумме 25 млн грн.

Учитывая материалы дела, прокуроры сообщили о подозрении:

  • бывшему руководителю и начальнику отдела областного управления Госгеокадастра,
  • экс-руководителю госпредприятия по ч. 5 ст. 191 УК Украины (завладение имуществом в особо крупных размерах по предварительному сговору группой лиц).
  • бывший глава Госгеокадастра получил подозрение в служебной халатности. Он безосновательно утвердил заключение обязательной государственной экспертизы землеустроительной документации без отражения разногласий в площадях земельных участков, фактически находившихся в пользовании государственного предприятия, и сформированных по результатам инвентаризации.
В настоящее время идет досудебное расследование и оперативное сопровождение осуществляет ГБР.

Ранее жители ЖК в Киеве не смогли присвоить набережную Днепра. Верховный суд прекратил владение частным обществом берегоукрепления в урочище Берковщина в Киеве. Это гидротехнические сооружения в пределах прибрежной защитной полосы реки Днепр общей площадью более 2,3 тыс. кв.

Автор:
Татьяна Бессараб