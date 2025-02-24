На этой неделе "Земельный банк" анонсировал 27 аукционов: когда состоятся торги

ООО "Государственный земельный банк" выставляет на торги земельные участки, расположенные в 11 областях Украины. 24, 26 и 28 февраля в системе "Prozorro.Продажи" состоится 27 аукционов по субаренде земельных участков общей площадью 3114,70 гектаров.

Об этом сообщила пресс-служба банка.

Когда пройдут торги?

По данным "Земельного банка" будут проведены в следующие даты:

24 февраля – 11 аукционов в Житомирской, Одесской, Черкасской, Винницкой и Хмельницкой областях;

26 февраля – 10 аукционов в Житомирской, Киевской, Закарпатской, Кировоградской, Ивано-Франковской и Днепропетровской областях;

28 февраля – 6 аукционов в Николаевской и Житомирской областях.

Кроме того, отмечается, что на этой неделе самый большой лот, который выставлен на торги, расположен на Николаевщине. Его площадь составляет 1186,23 га, а стартовая стоимость составляет 4702229 грн. Наименьший участок площадью 2,05 га расположен в Винницкой области. Ее стартовая стоимость – 10 191 грн.

Стоит отметить, что победители торгов станут законными пользователями земель на 14 лет.

Что такое "Земельный банк"?

"Земельный банк" – это прозрачный рынок аренды государственных земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в использовании государственных с/х предприятий.

Этот новый инвестиционный продукт позволяет каждому украинцу начать собственное дело, арендовав земельный участок через онлайн-аукцион на "Prozorro.Продажи", что делает невозможным коррупцию и убирает любые теневые схемы.

Ранее, 21 февраля на торгах, организованных ООО "Государственный земельный банк" , было представлено семь земельных участков в Житомирской и Николаевской областях. Общая площадь лотов – 636,54 гектаров.