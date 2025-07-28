Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,78

+0,01

EUR

48,98

--0,12

Наличный курс:

USD

41,70

41,65

EUR

49,06

48,85

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

На Голосеевском проспекте в Киеве ограничат движение пешеходов до октября: что известно

дороги, ремонт дорог
Ремонт тротуара на Голосеевском проспекте / Freepik

В Киеве до октября будет ограничено движение пешеходов на участке Голосеевского проспекта — от переулка Ужгородского до улицы Выставочной из-за ремонта.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение КГГА.

Временные ограничения для пешеходов в Киеве

В столице с 28 июля по 1 октября 2025 будут продолжаться ремонтные работы на тротуаре вдоль Голосеевского проспекта. В этой связи будет частично ограничено движение пешеходов.

На первом этапе планируется обновить тротуарное покрытие на парной стороне проспекта – на участке от переулка Ужгородского до улицы Выставочной.

В "Киевавтодоре" просят жителей и гостей города отнестись с пониманием временных неудобств, связанных с проведением работ, и заранее планировать маршруты передвижения.

Фото 2 — На Голосеевском проспекте в Киеве ограничат движение пешеходов до октября: что известно

Ремонтные работы в столице

В Деснянском районе Киева по улице Оноре де Бальзака почти на два месяца частично ограничено движение транспорта из-за ремонта дорожного покрытия.

В Оболонском районе, с 15 июля по 15 августа частично ограничено движение транспорта по улице Богатырской из-за капитального ремонта дорожного покрытия.

Также в столице перекрыли пешеходный мост через Саперно-Слободскую в Голосеевском районе из-за противоаварийного ремонта. Частично ограничат движение транспорта, работы продлятся до июня 2026 года.

Автор:
Ольга Опенько