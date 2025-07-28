На Голосеевском проспекте в Киеве ограничат движение пешеходов до октября: что известно

В Киеве до октября будет ограничено движение пешеходов на участке Голосеевского проспекта — от переулка Ужгородского до улицы Выставочной из-за ремонта.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение КГГА.

Временные ограничения для пешеходов в Киеве

В столице с 28 июля по 1 октября 2025 будут продолжаться ремонтные работы на тротуаре вдоль Голосеевского проспекта. В этой связи будет частично ограничено движение пешеходов.

На первом этапе планируется обновить тротуарное покрытие на парной стороне проспекта – на участке от переулка Ужгородского до улицы Выставочной.

В "Киевавтодоре" просят жителей и гостей города отнестись с пониманием временных неудобств, связанных с проведением работ, и заранее планировать маршруты передвижения.

Ремонтные работы в столице

В Деснянском районе Киева по улице Оноре де Бальзака почти на два месяца частично ограничено движение транспорта из-за ремонта дорожного покрытия.

В Оболонском районе, с 15 июля по 15 августа частично ограничено движение транспорта по улице Богатырской из-за капитального ремонта дорожного покрытия.

Также в столице перекрыли пешеходный мост через Саперно-Слободскую в Голосеевском районе из-за противоаварийного ремонта. Частично ограничат движение транспорта, работы продлятся до июня 2026 года.