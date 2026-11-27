Государственное агентство по восстановлению и развитию инфраструктуры Украины завершило ремонт международного автомобильного пункта пропуска "Устилуг – Зосин" на границе с Польшей. Это единственный автомобильный пункт пропуска на Волыни, через который осуществляется оформление легковых автомобилей.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Министерства по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины.

В текущем ремонте обновили административные здания, модульную инфраструктуру, дорожное покрытие, фасады, тротуары и инженерные сети.

Для работников контрольных служб установили дополнительные модульные помещения и санитарные блоки. Также обустроили навесы для углубленного досмотра транспортных средств, обновили въездную стелу Украины и близлежащую территорию.

Модернизация направлена на улучшение условий работы контрольных служб, повышение безопасности и ускорение пересечения границы.

Напомним, во Львовской области капитальный ремонт моста через Рату на международной трассе М-09, ведущей к границе с Польшей, выполнен на 95%. Завершить работы планируется весной 2027 года.