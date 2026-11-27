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На границе с Польшей завершили ремонт пункта пропуска
Государственное агентство по восстановлению и развитию инфраструктуры Украины завершило ремонт международного автомобильного пункта пропуска "Устилуг – Зосин" на границе с Польшей. Это единственный автомобильный пункт пропуска на Волыни, через который осуществляется оформление легковых автомобилей.
Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Министерства по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины.
В текущем ремонте обновили административные здания, модульную инфраструктуру, дорожное покрытие, фасады, тротуары и инженерные сети.
Для работников контрольных служб установили дополнительные модульные помещения и санитарные блоки. Также обустроили навесы для углубленного досмотра транспортных средств, обновили въездную стелу Украины и близлежащую территорию.
Модернизация направлена на улучшение условий работы контрольных служб, повышение безопасности и ускорение пересечения границы.
Напомним, во Львовской области капитальный ремонт моста через Рату на международной трассе М-09, ведущей к границе с Польшей, выполнен на 95%. Завершить работы планируется весной 2027 года.