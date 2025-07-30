На окраине Львова появится ТРЦ на 50 000 кв. метров

Kvartal City (презентация)

В северо-западной окраине Львова (район Рясное) началось строительство торгово-развлекательного центра Kvartal City. Его открытие запланировано на четвертый квартал 2027 года. Об этом Delo.ua сообщили в консалтинговой компании Retail&Development Advisor (RDA), выступающей эксклюзивным брокером объекта.

В компании отметили, что оформлены все необходимые документы для строительства ТРЦ, на участке проведены подготовительные работы, а непосредственно сооружение комплекса начнется в сентябре этого года.

Общая площадь ТРЦ составит около 50 000 кв. м, арендная – 20 000 кв. м. Открытие ТРЦ Kvartal City запланировано на IV квартал 2027 года.

Иллюстрация: визуализация проекта от RDA

Kvartal City будет иметь три этажа, а также подземный паркинг площадью 8900 кв. м и многоуровневый паркинг площадью 14 600 кв. метров на 523 паркоместа.

«ТРЦ будет не классическим "моллом для шопинга", а мультифункциональным пространством для ежедневных потребностей, досуга и сообщества - "второе сердце района", - отметила Алина Абрамцева, руководитель проектов RDA.

Концепция предусматривает "ежедневный комфорт" для жителей микрорайона Рясное с размещением супермаркета, мелких полезных сервисов: аптека, почта, химчистка, зоомагазин, банки, мобильный оператор. Также планируется зона развлечений для детей, кинотеатр, большой фуд-корт (2000 кв. м) и зона шопинга с международными и национальными fashion-операторами.

"Мы уже определились с нашим главным якорным арендатором-супермаркетом и находимся в активной фазе обсуждения договора, также параллельно в процессе согласования условий с другими якорными арендаторами", - подчеркнула Алина Абрамцева.

Всего в комплексе предусмотрено размещение 75 магазинов. Теперь это будет единственный ТРЦ в северо-западной части Львова, он планирует охватить жителей микрорайонов Рясне, Рясне-2, Рясно-Русский, поселка Ивано-Франковское и ближайшей агломерации.

Объект расположен на международной трассе М10, соединяющей Львов с Краковцем на польской границе. Также неподалеку проходит кольцевая дорога Львова, обеспечивающая дополнительный трафик к Kvartal City.

Ранее Delo.ua писало о том, что во Львове вместо долгостроя будет построен торговый центр с зелеными террасами.

Также сообщалось, что в скором времени в 80-тысячном Мукачево откроют три новых торговых центра.

В то же время открытие первого ТРЦ на Буковеле отложили до следующего года.