На продажу выставлены активы семи банков-банкротов на общую сумму 655,8 млн грн: детали

На текущую неделю в системе Prozorro.Продажи запланирована продажа активов семи банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ). Начальная цена реализации всех лотов составляет 655,8 млн грн. Из них на сумму почти 565,8 млн грн. выставлены права требования по кредитам и на 70,9 млн грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу ФГВФО.

На торгах будут реализованы объекты недвижимого имущества, земельные участки, авто и другие основные средства. Кроме того, дебиторская задолженность перед банками будет торговаться за 19,1 млн грн.

Так, запланирована продажа активов таких банков-банкротов:

АО "Банк Форвард" – с начальной ценой 505,4 млн грн на продажу выставлены права требования по кредитам;

– с начальной ценой 505,4 млн грн на продажу выставлены права требования по кредитам; ПАО "Проминвестбанк" – на общую сумму 108,9 млн грн. Из них с начальной ценой 62,8 млн грн. на продажу выставлены объекты недвижимого имущества, земельные участки, транспорт и другие основные средства и с начальной ценой 35,7 млн. грн. – права требования по кредитам. Кроме того, дебиторская задолженность перед банком будет торговаться за 10,4 млн грн.;

– на общую сумму 108,9 млн грн. Из них с начальной ценой 62,8 млн грн. на продажу выставлены объекты недвижимого имущества, земельные участки, транспорт и другие основные средства и с начальной ценой 35,7 млн. грн. – права требования по кредитам. Кроме того, дебиторская задолженность перед банком будет торговаться за 10,4 млн грн.; АО "МР Банк" – на общую сумму 22,9 млн грн. Из них с начальной ценой 16,6 млн грн. на продажу выставлены права требования по кредитам, и с начальной ценой 6,3 млн грн. – объекты недвижимого имущества, транспорт и основные средства;

– на общую сумму 22,9 млн грн. Из них с начальной ценой 16,6 млн грн. на продажу выставлены права требования по кредитам, и с начальной ценой 6,3 млн грн. – объекты недвижимого имущества, транспорт и основные средства; АО "Мегабанк" – на общую сумму 9,3 млн грн, из них с начальной ценой 8,0 млн грн на продажу выставлены права требования по кредиту и с начальной ценой 1,3 млн грн – объекты недвижимого имущества и основные средства;

– на общую сумму 9,3 млн грн, из них с начальной ценой 8,0 млн грн на продажу выставлены права требования по кредиту и с начальной ценой 1,3 млн грн – объекты недвижимого имущества и основные средства; АО "Укрбудинвестбанк" – с начальной ценой 5,6 млн грн на продажу выставлена дебиторская задолженность перед банком;

– с начальной ценой 5,6 млн грн на продажу выставлена дебиторская задолженность перед банком; АО "АКБ Конкорд" – на общую сумму 3,4 млн грн. Из них с начальной ценой реализации в 3,1 млн грн на продажу выставлена дебиторская задолженность перед банком, и за 0,3 млн грн – транспорт и другие активы банка;

– на общую сумму 3,4 млн грн. Из них с начальной ценой реализации в 3,1 млн грн на продажу выставлена дебиторская задолженность перед банком, и за 0,3 млн грн – транспорт и другие активы банка; ПАО "КСГ Банк" – на общую сумму 0,2 млн грн, из них за 0,2 млн грн выставляются основные средства и за 0,06 млн грн – права требования по кредитам.

Следует отметить, что средства, полученные от продажи активов, направляются на расчет с ликвидируемыми кредиторами банков.

Напомним, в мае вкладчики 10 банков-банкротов получили почти 3,4 млн грн возмещений .