На работу "Укрпочты" пожаловался Верховный суд: в чем обвиняют

Процесс оптимизации отделений национального оператора почтовой связи " Укрпочты " в 2023-2024 годах имел отрицательные последствия для судебной власти. Судебные дела часто не доставлялись и даже терялись.

Об этом заявил руководитель аппарата Верховного суда Виктор Капустинский, пишет sud.ua.

По его словам, закрытие отделений "Укрпочты" в зданиях кассационных судов привело к негативным последствиям.

"Мы мгновенно столкнулись с проблемой нарушения сроков поступления почтовой корреспонденции в Верховный суд", – отметил Капустинский.

Он рассказал, что работники судов даже ездили по почтовым отделениям столицы и разыскивали среди корреспонденции судебные дела.

"Доставка значительного количества судебных дел в Верховный суд продолжалась месяцами", — подчеркнул Капустинский.

Кроме того, материалы нескольких судебных дел, по словам руководителя аппарата ВС, "Укрпочта" потеряла вообще.

Впрочем, как отметил Капустинский, "сейчас ситуация несколько улучшилась".

Верховный суд уже не впервые обращает внимание на качество работы "Укрпочты" по обеспечению доставки судебных дел.

Как рассказывал председатель Верховного суда Станислав Кравченко, наблюдаются несколько странные вещи, когда почтовые сообщения для судов не только не доставляются вовремя, но и почему-то отправляются в другие города.

"У нас много проблем с "Укрпочтой". Когда происходит рассмотрение производств в городе Киеве, то почему почта для судов едет из Киева на Харьков. Такая ситуация отражается на сроках рассмотрения дел, — сообщал председатель Верховного суда.

Напомним , " Укрпочта " полностью завершила автоматизацию своих сортировочных мощностей. Теперь все 100% посылок в стране будут обрабатываться на роботизированных линиях, что позволит прорабатывать до 2 млн отправлений в сутки. Также в компании обещают сократить сроки доставки посылок по Украине до одного дня.