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На развитие железнодорожной инфраструктуры из бюджета выделяют 128 млн грн

железная дорога
Фото: Freepik

Кабинет министров Украины утвердил порядок использования 128 млн. грн., предусмотренных в государственном бюджете для финансирования проектов развития железнодорожной инфраструктуры в сотрудничестве с Европейским Союзом.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий.

Отмечается, что решение правительства позволяет запустить новую бюджетную программу, которая впервые появилась в бюджете этого года, но не имела утвержденного механизма финансирования.

"Отныне реализация проектов, предусматривающих модернизацию железнодорожной инфраструктуры в партнерстве с ЕС, станет возможной", — подчеркивают Минразвития.

Там добавляют, что утвержденный порядок также предусматривает упрощенный подход к определению получателей бюджетных средств по этой программе.

"Это позволит оперативнее запускать проекты и эффективнее использовать международную помощь для развития железнодорожной инфраструктуры Украины", — подчеркивают в ведомстве.

Напомним, в Украине на средства фонда ЕС Connecting Europe Facility (CEF) и госбюджета будет реализован железнодорожный инфраструктурный проект. Он предполагает развитие европути и увеличение логистических возможностей как для грузовых перевозок, так и пассажиров.

Общая стоимость проекта составляет 85,91 млн. евро, которая будет покрыта за счет средств CEF, госбюджета, привлеченных и собственных средств УЗ.

Проект планируется реализовать до 2027 года, часть средств уже предусмотрена в   госбюджете   и выделен авансовый платеж фондом CEF.

Автор:
Светлана Манько