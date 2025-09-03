На одной из самых длинных трасс Украины ликвидируют аварийные участки для грузопотока в ЕС

На Закарпатье идет ремонт трассы М-06 Киев – Чоп – одной из самых длинных дорог Украины, которая проходит через пять областей и является ключевой логистической артерией. За лето восстановлено 24,45 тыс. кв. м аварийного покрытия, с начала года – 36,35 тыс. кв. м.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Агентства восстановления.

О ремонте трассы Киев-Чоп

Трасса М-06 Киев – Чоп имеет протяженность 831 км. Закарпатский участок особенно загружен, ведь через него проходят грузо- и пассажиропотоки в три страны ЕС.

Быстрое возникновение аварийных участков на трассе обусловлено интенсивным движением грузовиков, осадками и резкими перепадами температур, поэтому ремонтные работы производятся постоянно.

За лето восстановлено 24,45 тыс. кв. м аварийного покрытия, с начала года – 36,35 тыс. кв. м.

В пресс-службе подчеркивают, что капитальный ремонт М-06 в Закарпатской области пока невозможен из-за войны.

