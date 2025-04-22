На строительстве Подольского моста в Киеве украдено 153 млн грн: кому сообщено о подозрении

СБУ и Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) обнаружили, что на строительстве Подольского моста через реку Днепр в Киеве было разворовано по меньшей мере 153 миллиона гривен из бюджета города.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности.

Ход расследования

По информации следствия, фигуранты присвоили не менее 153 млн грн, которые были выделены на строительство Подольского моста через реку Днепр.

Расследованием установлено, что к организации этой схемы причастны действующий и бывший руководители одного из коммунальных предприятий, которое подчиняется Киевской городской государственной администрации.

Согласно материалам дела, еще до начала полномасштабного вторжения участники схемы намеренно завысили стоимость строительных материалов, которые использовались при строительстве Подольского моста. Получившуюся разницу в цене они распределили между собой.

В частности, в течение 2018-2019 годов фигуранты почти в шесть раз переплатили за оптовые партии сеток, предназначенных для укрепления опор мостового перехода.

Для реализации сделки организаторы заключили договор со связанной строительной компанией в Киеве. Затем подрядчики закупили у подконтрольной фирмы на Ближнем Востоке 8 800 единиц технологической сетки.

Как выяснило следствие, рыночная цена одной сетки в то время составляла около 110 долларов, в то время как фигуранты приобрели ее по завышенной цене — по 610 долларов за штуку.

В ходе следственных действий правоохранители изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны и документацию, содержащую доказательства причастности к преступлению.

Сообщено о подозрении действующему и бывшему руководителям коммунального предприятия, подчиненного КГГА, а также их сообщнику — эксдиректору подрядной компании. Их подозревают в соучастии в присвоении имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением, совершенном организованной группой в особо крупных размерах.

Продолжается расследование по привлечению к ответственности всех лиц, причастных к хищению бюджетных средств КГГА.

Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Строительство моста

Подольско-Воскресенский мост – один из самых известных долгостроев столицы. Его строительство длится уже более двух десятилетий.

Проект был включен в генеральный план Киева еще в 1986 году, а фактические работы стартовали в 1993-м. С тех пор процесс продвигался с многочисленными паузами, в основном из-за нехватки финансирования. К 2017 году мост был возведен более чем наполовину, а общая сумма расходов к тому времени превысила 5 миллиардов гривен.

По информации прокуратуры, из-за многочисленных корректировок сметы общая стоимость строительства на октябрь 2021 года выросла до 19,9 миллиарда гривен. Впоследствии, в октябре 2022-го, Киевсовет принял решение о выделении еще 183 миллионов гривен из городского бюджета в завершение проекта, что вызвало обеспокоенность у городской прокуратуры.

Мост неоднократно оказывался в центре внимания правоохранителей в связи с подозрениями в коррупции, хищении средств, неуплате налогов и злоупотреблениями при реализации проекта.

В частности, в ноябре 2021 года Служба безопасности Украины заявила, что на строительстве моста хотели разворовать 3 миллиарда гривен. А в июне 2023 года на строительстве Подольского моста обнаружили хищение еще 104 миллиона гривен.

1 декабря 2023 года в Киеве открыли проезд по недостроенному Подольско-Воскресенскому мосту, который соединяет Подол и Русановские Сады, для спецтранспорта, автомобилей экстренных служб и автобусов.

Движение легковых автомобилей и городского пассажирского транспорта общего пользования Подольским мостовым переходом через реку Днепр разрешили с 1 декабря 2024 года.