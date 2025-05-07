На улучшенное питание для раненых военных в медучреждениях направлено почти 140 млн грн

Департамент политики закупок Министерство обороны в 2025 году выделило 139,6 млн грн на улучшенное питание лечащихся в медучреждениях военных.

Об этом сообщает Минобороны.

Речь идет о питании по нормам, применяемым в военно-медицинских учреждениях – с учетом потребностей раненых и больных военнослужащих, восстанавливающих здоровье в больницах любого подчинения.

В целом на 2025 год на реализацию этой инициативы предусмотрено более 634 миллионов гривен.

"Для нас важно, чтобы раненые военнослужащие получали полноценное питание независимо от того, в каком заведении они лечатся", — подчеркнул директор Департамента политики закупок Минобороны Украины Глеб Каневский.

В ведомстве добавили, что и дальше будут последовательно внедряться решения, улучшающие условия лечения и восстановления украинских военных.

Ранее Государственное закупочное агентство оборонного ведомства "Государственный оператор тыла" объявило открытые торги по закупке бутилированной питьевой воды для нужд Вооруженных сил Украины во втором полугодии 2025 года.