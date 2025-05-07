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На улучшенное питание для раненых военных в медучреждениях направлено почти 140 млн грн

питание военных
На 2025 год предусмотрено более 634 млн грн на улучшенное питание военных / Минобороны

Департамент политики закупок Министерство обороны в 2025 году выделило 139,6 млн грн на улучшенное питание лечащихся в медучреждениях военных.

Об этом сообщает Минобороны.

Речь идет о питании по нормам, применяемым в военно-медицинских учреждениях – с учетом потребностей раненых и больных военнослужащих, восстанавливающих здоровье в больницах любого подчинения.

В целом на 2025 год на реализацию этой инициативы предусмотрено более 634 миллионов гривен.

"Для нас важно, чтобы раненые военнослужащие получали полноценное питание независимо от того, в каком заведении они лечатся", — подчеркнул директор Департамента политики закупок Минобороны Украины Глеб Каневский.

В ведомстве добавили, что и дальше будут последовательно внедряться решения, улучшающие условия лечения и восстановления украинских военных.

Ранее Государственное закупочное агентство оборонного ведомства "Государственный оператор тыла" объявило открытые торги по закупке бутилированной питьевой воды для нужд Вооруженных сил Украины во втором полугодии 2025 года.

Автор:
Татьяна Бессараб