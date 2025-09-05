На восстановление сектора здравоохранения Украине нужно более $19 млрд: какова роль партнеров

На восстановление сектора здравоохранения Украины в течение следующих десяти лет требуется более $19 млрд, что составляет 4% от общих потребностей в восстановлении страны ($524 млрд). Эта область является одним из приоритетов восстановления на 2025 год.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Министерства финансов Украины.

Замминистра Ольга Зыкова на конференции Ukraine ReHealth 2025 отметила, что с февраля 2022 года, когда большинство бюджетных ресурсов направляются на оборону, Украина возлагается на финансовую помощь международных партнеров для покрытия социальных расходов, в частности, в медицинской сфере.

Восстановление медицинской сферы – это не только инвестиции в инфраструктуру и зарплаты, но и системная трансформация, отвечающая европейским стандартам. Процесс усугубляется постоянной необходимостью восстановления разрушенных объектов и увеличением нагрузки на больницы из-за роста количества внутренне перемещенных лиц.

Зыкова подчеркнула, что успех зависит от эффективной координации международной поддержки, гибкости ее внедрения, проведения необходимых реформ и привлечения частного сектора. Ключевыми изменениями в сотрудничестве с партнерами стали:

гибкость и стратегическое партнерство. Переход от реагирования на чрезвычайные ситуации к стратегическому партнерству, объединяющему финансовые инструменты с системными реформами.

Замминистра отметила, что международные партнеры демонстрируют гибкость, создавая новые инструменты для работы с Украиной. Правительство, со своей стороны, продолжает работать над прозрачностью, чтобы усиливать доверие доноров и увеличивать объемы помощи. За последние 3,5 года Украина привлекла около $145 млрд международной поддержки.

Ранее сообщалось, что Украина потребует 8 миллиардов долларов дополнительного внешнего финансирования в 2026 году