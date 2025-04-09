На Закарпатье разоблачили сеть супермаркетов, которая реализовала товаров на 288 млн грн по схеме "дробления бизнеса"

Детективами Бюро экономической безопасности на Закарпатье раскрыта противоправная деятельность должностных лиц общества, уклонившихся от уплаты налогов в особо крупных размерах, используя схему "дробления бизнеса". В ходе расследования установлено, что через более 50 ФЛП было реализовано товаров на сумму 288 млн грн.

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Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

Отмечается, что подавляющее большинство этих предпринимателей были родственниками учредителей компании или ее рядовыми сотрудниками.

Сеть супермаркетов уклонилась от уплаты налога на прибыль и НДС в особо крупных размерах, используя упрощенную систему налогообложения для ФЛП. В частности, в течение определенного периода времени реализация товаров в магазинах сети осуществлялась от имени более 50 физических лиц-предпринимателей, находившихся на упрощенной системе налогообложения.

С целью маскировки незаконных действий и создания препятствий для следствия офис компании был зарегистрирован по юридическому адресу местного адвоката.

"В ходе проведения досудебного расследования детективы БЭБ обнаружили и изъяли ключи с электронными цифровыми подписями, банковские карточки, первичные финансово-хозяйственные документы, печати физических лиц-предпринимателей, нотариально удостоверенные доверенности на имя сотрудников общества", — говорится в сообщении БЕБ.

Кроме того, изъяты банковские документы о регулярном снятии наличных со счетов физических лиц-предпринимателей должностными лицами компании.

В настоящее время продолжается досудебное расследование. Принимаются меры по установлению всех обстоятельств совершения преступления и привлечения виновных к ответственности.

Напомним, в Полтавской области разоблачена масштабная схема уклонения от уплаты налогов в госбюджет на сумму 2,5 миллиарда гривен, к которой причастен бывший директор государственного спиртового завода.