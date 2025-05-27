На жилье для ветеранов правительство выделило более 3,9 миллиарда гривен: кто имеет право на выплату

Кабинет министров Украины утвердил распоряжение о распределении субвенции из государственного бюджета местным бюджетам, предусматривающим выплату денежной компенсации на приобретение жилья для Защитников и Защитниц Украины и членов их семей. Общий объем финансирования составляет более 3,9 млрд грн.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України. 2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами Забронировать участие

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу правительства.

Средства будут направлены в областные бюджеты и бюджет города Киева для выплат 1587 людям, имеющим право на получение компенсации.

Среди них ветераны с инвалидностью I и II группы, полученной в результате войны, а также семьи погибших защитников и защитниц Украины.

"Это решение — не только о деньгах. Оно о признании, признательности и реальной поддержке. В то время, когда многие украинские защитники возвращаются с фронта в гражданскую жизнь, обеспечение их жильем — это основа для восстановления и адаптации. А для семей павших — это способ хоть частично почувствовать заботу государства", — говорится в сообщении.

Денежные средства предоставляются при поддержке Европейского Союза в рамках специального инструмента Ukraine Facility — обширной программы финансовой помощи Украине, которая направлена на восстановление страны, ее модернизацию.

Согласно плану Украины, утвержденному правительством в марте 2024 года, инвестиции в жилье стали одной из приоритетных целей. До конца 2027 года предусмотрено выделение не менее 450 миллионов евро (в гривневом эквиваленте) на обеспечение жильем лиц, защищавших Украину и семей погибших.

Напомним, с момента запуска правительственной программы " Есселя " уже 17 064 украинские семьи получили кредиты на жилье на общую сумму более 28,1 млрд грн.