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Нацбанк аннулировал лицензии двум кредитным союзам: что о них известно
Национальный банк Украины прекратил деятельность кредитных союзов "Хосен" и "Агат", лишив их лицензий и изъяв из реестра финансовых организаций на основании их личных обращений.
Об этом говорится в сообщении регулятора.
Данное решение Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 19 марта 2025 года.
Что известно о КС "Хосен"
Согласно данным YouControl, кредитный союз "Хосен" (ЕГРПОУ 22107810) был зарегистрирован 4 июня 2004 года в Ужгороде. В списке учредителей/участников юрлица указаны: Зилгалова М.М., Зайцева М.С., Сапожник Д.Б.
Объем активов по состоянию на 01.02.2025 составил 2 707,95 тыс. грн (0,20% от общего объема рынка кредитных союзов), обязательства кредитного союза составили 952,89 тыс. грн. грн (0,12% общего объема рынка кредитных союзов).
Что известно о КС "Агат"
Согласно данным YouControl, кредитный союз "Агат" был зарегистрирован 17 апреля 2007 года в Черновцах. Объем активов по состоянию на 01.02.2025 составил 2 973,48 тыс. грн (0,22% от общего объема рынка кредитных союзов), обязательства кредитного союза составляли 2708,93 тыс. грн. грн (0,34% от общего объема рынка кредитных союзов).
Об аннулировании лицензий
Кредитные союзы, не имеющие обязательств по договорам о привлечении вкладов (вкладов/депозитов) членов на депозитные счета, во время действия военного положения имеют право обратиться в Национальный банк.
В частности, союзы могут подать заявление об отзыве лицензии на осуществление деятельности и исключение из Государственного реестра финансовых учреждений.
Напомним, в январе НБУ аннулировал лицензии на осуществление деятельности кредитных союзов и исключил из Государственного реестра финансовых учреждений КС "Луч" и КС "Буковина" на основании их собственных заявлений.