Нацбанк аннулировал лицензии двум кредитным союзам: что о них известно

Национальный банк Украины прекратил деятельность кредитных союзов "Хосен" и "Агат", лишив их лицензий и изъяв из реестра финансовых организаций на основании их личных обращений.



Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронировать участие

Об этом говорится в сообщении регулятора.

Данное решение Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 19 марта 2025 года.

Что известно о КС "Хосен"

Согласно данным YouControl, кредитный союз "Хосен" (ЕГРПОУ 22107810) был зарегистрирован 4 июня 2004 года в Ужгороде. В списке учредителей/участников юрлица указаны: Зилгалова М.М., Зайцева М.С., Сапожник Д.Б.

Объем активов по состоянию на 01.02.2025 составил 2 707,95 тыс. грн (0,20% от общего объема рынка кредитных союзов), обязательства кредитного союза составили 952,89 тыс. грн. грн (0,12% общего объема рынка кредитных союзов).

Что известно о КС "Агат"

Согласно данным YouControl, кредитный союз "Агат" был зарегистрирован 17 апреля 2007 года в Черновцах. Объем активов по состоянию на 01.02.2025 составил 2 973,48 тыс. грн (0,22% от общего объема рынка кредитных союзов), обязательства кредитного союза составляли 2708,93 тыс. грн. грн (0,34% от общего объема рынка кредитных союзов).

Об аннулировании лицензий

Кредитные союзы, не имеющие обязательств по договорам о привлечении вкладов (вкладов/депозитов) членов на депозитные счета, во время действия военного положения имеют право обратиться в Национальный банк.

В частности, союзы могут подать заявление об отзыве лицензии на осуществление деятельности и исключение из Государственного реестра финансовых учреждений.

Напомним, в январе НБУ аннулировал лицензии на осуществление деятельности кредитных союзов и исключил из Государственного реестра финансовых учреждений КС "Луч" и КС "Буковина" на основании их собственных заявлений.