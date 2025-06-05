Нацбанк не видит рисков из-за неуплаты $665 млн по ВВП-варантам

Национальный банк не видит негативного влияния на финансовую стабильность из-за неуплаты 2 июня $665,5 млн по ВВП-варантам. В НБУ отметили, что продолжаются переговоры по условиям реструктуризации и ситуация остается контролируемой.

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Как пишет Delo.ua, ссылаясь на информацию Интерфакс-Украины, об этом заявил заместитель главы НБУ Юрий Гелетий.

Реструктуризация ВВП-варрантов

"Мы не видим никаких негативных проявлений… Никакого негатива нет. Происходит и продолжается переговорный процесс по наработке условий реструктуризации", – сказал Гелетий.

Замглавы НБУ напомнил, что Нацбанк не участвует в процессе реструктуризации, хотя имеет в своем портфеле ВВП-варранты на $44 млн из общего объема эмиссии $3,24 млрд. По его словам, с прошлого года действует мораторий на выплаты по этим инструментам, поэтому вопрос находится под контролем правительства и не несет угроз для финансовой стабильности.

Напомним, международное рейтинговое агентство S&P Global объявило дефолт Украины по государственным облигациям, привязанным к ВВП, через просроченный платеж в размере 665 млн долларов, который должен быть осуществлен 2 июня 2025 года и снизило их рейтинг до D.

В то же время, оно подтвердило свои долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Украины в иностранной валюте на уровне "SD/SD" (выборочный дефолт) и долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги в местной валюте на уровне "CCC+/C".

В апреле Украина представила владельцам около 30% ВВП-варрантов два варианта реструктуризации:

Обмен на облигации — варранты обмениваются на еврооблигации, выпущенные в 2024 году, в соотношении 1:1,35 (на каждый варрант — 1,35 облигаций "A" и "B"). Изменение условий — выплаты за 2025-2028 годы отменяются, опцион выкупа продолжается до 2029 года с постепенным ростом цены (от 85 до 100 центов). Инвесторы также получат 36,6 центов облигаций на каждые 100 центов варрантов.

Для реструктуризации необходимо согласие 75% собственников по совокупному номиналу ВВП-варрантов от присутствующих на собрании собственников при наличии кворума.

В то же время спецкомитет владельцев ВВП-варрантов отклонил это предложение и в свою очередь предложил Украине оплатить 75% платежа, приходящегося на июнь этого года, владельцам варрантов за рост ВВП в 2023 году и выпустить новые облигации "C" со ставкой 7,75% на сумму $209 млн с погашением $209 млн. Украина отклонила это предложение.

В настоящее время ВВП-варранты котируются на Франфуртской бирже по 69,00% от номинала, что на 0,20% меньше, чем день назад.

В августе 2022 года Украина уже пересматривала условия ВВП-варрантов. Тогда договорились:

отложить выплаты за 2023 год на 14 месяцев — до августа 2024 года (приблизительно $100 млн с процентами 7,75% годовых);

ограничить возможный объем выплат в 2025 году – не более 0,5% ВВП по результатам 2023 года;

продлить срок обращения варрантов до 2039 года;

разрешить государству выкупить варранты полностью или частично в 2024–2027 годах.

По первичным условиям выпуска (реструктуризация 2015 года), выплаты по ВВП-варрантам зависят от темпов роста экономики:

при росте ВВП до 3% — выплат нет;

от 3% до 4% — 15% суммы превышения свыше 3%;

свыше 4% – дополнительно еще 40% суммы превышения свыше 4%.

До 2025 года действует ограничение — максимум 1% ВВП, однако после этого таких лимитов не предусмотрено, что вызывает критику из-за потенциально высоких выплат в случае быстрого экономического роста.

Напомним, ранее Fitch Ratings подтвердило рейтинг Украины на уровне "ограниченный дефолт", заявив, что он сохранится, пока страна не урегулирует ситуацию с большинством своих коммерческих внешних кредиторов. По словам агентства, варранты ВВП будут официально считаться неработающими после даты неуплаченного платежа.