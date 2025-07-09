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Нацбанк обнаружил нарушения в пяти финансовых учреждениях: что известно

НБУ
Финансовые компании не подали документы: НБУ требует исправлений

Национальный банк Украины применил меры влияния к пяти финансовым компаниям из-за неподачи определенных документов, связанных с увеличением уставного капитала в 2024 году. Компании должны исправить выявленные нарушения и привести деятельность в соответствие с законодательством.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу НБУ.

Меры влияния НБУ

Национальный банк Украины применил меры влияния к пяти финансовым компаниям из-за нарушений, выявленных во время надзорных мероприятий. Речь идет о неподаче документов, предусмотренных нормативными требованиями в связи с увеличением размера уставного капитала в 2024 году.

Меры воздействия были применены к следующим компаниям:

  • ООО "Финансовая компания "Рикард";
  • ООО "Финансовая компания "Сато";
  • ООО "Финансовая компания "Мега";
  • ООО "Финансовая компания "Ю-Бейс";
  • ООО "Лизинговая компания "Атон-ХХІ".

Нацбанк обязал эти компании устранить выявленные нарушения и привести свою деятельность в соответствие с требованиями законодательства. Установленный срок выполнения требований – до 4 августа 2025 года.

Напомним, недавно НБУ применил меры влияния к трем кредитным союзам из-за нарушения пруденциальных нормативов.

Автор:
Ольга Опенько